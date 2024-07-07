edición general
Armas enviadas por la OTAN a Ucrania acaban en manos de los narcos de Almería

Los investigadores de Policía Nacional han comprobado que parte de la veintena de armas del clan desarticulado pueden proceder del equipamiento que ha estado enviando los países de la OTAN a Ucrania para defenderse de la invasión rusa en los últimos años

makinavaja #5 makinavaja
Es lo que tiene regalar armamento al país más corrupto de Europa.... :-D :-D :-D :-D
#8 tpm1
#5 Rusia es más corrupta.
tintodeverano #9 tintodeverano
#8 Ahí, ahí anda la cosa. En 2014, cuando empezó esto, Ucrania era el país más corrupto de Europa, en el puesto 142 mundial (de 175). Rusia ocupaba el 136.

www.transparency.org/en/cpi/2014/
#16 tpm1
#9 Ya, pero Rusia no han dejado de empeorar
Sacronte #14 Sacronte
#5 Que por precipitación algo acaba en el segundo mas corrupto :troll:
#3 The_real_deal
Son armas democraticas entonces. Solo reparten libertad.
Elanarkadeloshuevos #1 Elanarkadeloshuevos
Vaya vaya... Los caminos del señor (de la guerra) son inescrutables..
sotillo #7 sotillo
#1 Esto se sabía desde el principio, que un país corrupto vendería las armas a la mafia no había ninguna duda
#4 Abril_2025 *
"Pueden proceder de"
Y pueden proceder de otro sitio.

"Concuerdan en marcas y modelos"
Porque solo se han distribuido esos modelos a Ucrania.

El titular es sensacionalista. La noticia es que están comenzando la investigación.
#6 soberao
#4 La policía de Finlandia detectó esto hace 3 años, no es ninguna novedad: yle.fi/a/3-12670239
#10 Abril_2025 *
#6 "Suspects" "may have find"

Es una noticia como esta. "Creen que".... Porque los modelos son los mismos como lo son en conflictos de medio mundo.
#12 soberao
#10 Por supuesto, no van a dar información a un periodista de las armas que han enviado a Ucrania, ni de quien está armando a las mafias del narcotráfico en Europa. Pero se sabe desde hace tiempo, otra fuente, que dice que son los rusos: www.elespanol.com/porfolio/actualidad/20240707/berettas-m16-americanos
#15 Abril_2025
#12 Estás suponiendo cosas porque te apetece creer en las conclusiones que eso conllevaría.

Yo no juego a eso, perdona :-) Lo respeto, por supuesto.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Todo queda en casa, pensará Feijoo. :roll:
cocolisto #11 cocolisto
Nada que no fuera previsible. Y es sólo el comienzo.
Dramaba #13 Dramaba
Me pinchan y no sangro... xD
ElenaCoures1 #17 ElenaCoures1 *
¿Durante una guerra hay descontrol con las armas?
Notición!
Incluso armas de un bando capturadas por el otro pueden acabar en cualquier parte
Pero eso no invalida que haya que ayudar a Ucrania frente a la agresión fascista de Rusia
#18 Beltza01
#17 No sé, no sé. Lo de fascista es como lo de corrupto. Si existiera un ranking, no sabría cuál poner antes.
