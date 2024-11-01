La Armada de Pakistán inicia escoltas de buques debido a las tensiones en el Golfo Pérsico [eng]

La Armada de Pakistán ha lanzado una operación para contrarrestar las amenazas multidimensionales a su comercio marítimo y naviero nacional, debido a la preocupación por el suministro de combustible debido a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. El ejército declaró el lunes por la noche que buques de la Armada estaban escoltando buques mercantes para garantizar el flujo ininterrumpido de suministros energéticos nacionales y la seguridad de las vías de comunicación marítimas.