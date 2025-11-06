edición general
Argentina - El riesgo país cayó al nivel más bajo en nueve meses y se prepara para perforar la línea de los 600 puntos

El riesgo país argentino retrocedió a 621 puntos básicos, se aproxima a la barrera de los 600 y tocó el menor nivel en diez meses, impulsado por la sólida recuperación de los bonos soberanos tras el triunfo del gobierno Javier Milei en las elecciones de medio término. Este descenso refleja una mejora en la percepción de los inversores sobre la gobernabilidad y el rumbo económico, en un escenario donde crecen las expectativas de acceso a financiamiento internacional.

cenutrios_unidos
Pueden vender la moto como quieran, pero cada vez cavan mas y mas profundo.
Findeton
#2 Cuando la realidad no te da la razón, pasas a la negación.
Relajao
#2 jejejeje claro que sí :shit:
duende
#2 Me encanta vuestra lógica, cuando las finanzas van mal en Argentina la culpa es evidentemente de Milei (sólo hay que buscar post en Meneame de antes de las últimas elecciones en Argentina), pero si van bien, claro está que no tiene nada que ver con Milei.
cenutrios_unidos
#19 Las finanzas van como el culo si solo pides prestado...
Supercinexin
Ahora, haciendo gala de esa coherencia que les caracteriza, decenas de miles de liberatas españoles emigrarán a Argentina a montar sus empresas y a buscar sus empleos. Tal y como ellos llevan décadas enviándonos a Cuba a todos los rojos de mierda.
Findeton
#9 Mi capital ya emigró a Argentina y le ha ido muy bien.
Supercinexin
#14 Tú eres un romántico.

Mi capital está en Reino Unido y en USA. No querrás que lo mande a Cuba.

Ahora bien, yo no me iría a vivir ni a trabajar a USA, prefiero un Estado social.

Pero sí, el dinero, siempre, en países capitalistas. La de Argentina me la perdí, no soy aventurero como tú en mis inversiones. Visto en perspectiva, te tendría que haber hecho caso (recuerdo que te pregunté)...
Findeton
#18 No sé, yo compré Grupo Galicia a $29 y ahora está por $59. En realidad ya vendí, así que no soy tan romántico, es más bien estudio y valoración.
Findeton
Pronto podrán refinanciar la deuda de forma normal en el libre mercado. Grande Milei.
fareway
Pregunta clave: ¿Vuelve Varsavsky definitivamente a Argentina con su amado Milei y abandona España con su odiado Sánchez? No. Siguiente pregunta.
JackNorte
Cuando se creen que pedir prestado a alguien como USA no tiene un precio añadido. A quien dice Trump que hay que votar en las siguientes elecciones?
Findeton
#21 Por supuesto, y además España va bien. Y ahora que Junts ha roto con el PSOE, España va mejor porque gobierna Sánchez pero no puede aprobar nada. Eso yo lo llamo seguridad jurídica y genera crecimiento. Ojalá Sánchez siga en el gobierno, pero en absoluta minoría, 10 años más.
Findeton
#24 No, España es una economía mixta, como Suiza, EEUU o China.
LuCiLu
#25 ¿y?
Malinke
Vamos, que la política de Milei no triunfó.
Findeton
#15 ¿Por qué lo dices? Que baje el riesgo país es algo bueno.
LuCiLu
Mientras, en la pérfida dictadura etarrobolivarianocomunista de España, 51 puntitos la prima de riesgo.

datosmacro.expansion.com/prima-riesgo/espana
Findeton
#5 ¿Estás comparando un país que estaba en hiperinflación hace 2 años con España?
Relajao
#7 Ese es el nivel
LuCiLu
#7 Estoy comparando "comunismo" y "libertad". Como cierto eslógan en ciertas elecciones patrias.
Glidingdemon
xD xD xD xD aquí cuando baja la prima de riesgo a como está ahora, se rompe España, estamos jodidisimos y la deuda desbocada, allí en el país de la libertad es un notición importantísimo según los "libegales" patrios. xD xD xD xD xD
Quillotro
"Argentinaaa va biennn" (Imaginadlo dicho por un señor con bigote que fue presidente de España"...
Relajao
#3 O Argentina va como una moto! O más bien como un avión! Los brotes verdes!
Findeton
#10 Argentina crece al 5% interanual, ¿España a cuánto crece?
atabey
#17 Lo fácil cuando estás en lo más profundo es ir para arriba.

Prefiero el 2,3% (o lo que sea) de un país avanzado que el 5% de un país fallido en todos los aspectos.
