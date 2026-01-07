Argentina ofrece un canje de letras para aplazar vencimientos de deuda

Mientras aún evalúa cómo afrontará el viernes el pago de más de 4.200 millones de dólares de deuda, el Gobierno argentino anunció para este miércoles un canje voluntario de letras en el mercado local, con el propósito de postergar dos semanas los vencimientos previstos. El 2026 será un año desafiante para la Administración de Javier Milei en materia de deuda: con reservas internacionales hoy negativas, enfrentará vencimientos que, en total, rondan los 20.000 millones de dólares.
El informe advierte que Argentina no cuenta con un superávit comercial sólido generador de divisas y que sigue dependiendo del apoyo externo. “Si el gobierno de Milei… » ver todo el comentario
Lo que cuenta la noticia es el hecho. Tu solo le estas "buscando explicaciones"
Ya sabemos cómo puede terminar esto y los argentinos deberían saberlo mejor que nadie...
El artículo de El Pais monta una especie de crónica de un apocalipsis económico en el que Argentina estira dos semanas el vencimiento de deuda porque está casi en bancarrota... a pesar de que precisamente la economá argentina está creciendo como ninguna otra en sudamerica.
¿Que es lo que pasa realmente? El gobierno argentino intenta evitar el vencimiento en los primeros días de enero, donde los mercados tienen mucha volatilidad, y retrasarla hasta finales de mes… » ver todo el comentario
No entiendo cómo se puede tener tanto odio a alguien que defiende el ahorro, el superávit fiscal, que lucha contra la inflación y está a favor de la inversión privada y del trabajo no informal
Está claro que es un bulo, si
Pues sí, es un bulo.
El Gobierno pagará US$4.700 millones con dinero ahorrado debido al ajuste
