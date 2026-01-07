edición general
Argentina ofrece un canje de letras para aplazar vencimientos de deuda

Mientras aún evalúa cómo afrontará el viernes el pago de más de 4.200 millones de dólares de deuda, el Gobierno argentino anunció para este miércoles un canje voluntario de letras en el mercado local, con el propósito de postergar dos semanas los vencimientos previstos. El 2026 será un año desafiante para la Administración de Javier Milei en materia de deuda: con reservas internacionales hoy negativas, enfrentará vencimientos que, en total, rondan los 20.000 millones de dólares.

cocolisto #1 cocolisto
"La semana pasada, el Servicio de Investigación del Congreso de EE UU publicó un informe sobre el swap de 20.000 millones de dólares otorgado por Trump a Argentina. Aunque destaca las reformas aplicadas por Milei, el documento pone en duda la estabilidad financiera del país y su capacidad para cumplir con los pagos de deuda.

El informe advierte que Argentina no cuenta con un superávit comercial sólido generador de divisas y que sigue dependiendo del apoyo externo. “Si el gobierno de Milei…   » ver todo el comentario
#9 NoMeVeas
#1 No entiendo, el préstamo de 20.000 millones no se hizo, en su lugar se hizo uno menor:

www.meneame.net/m/politica/ee-uu-suspende-prestamo-us-20-000-millones-
cocolisto #10 cocolisto
#9 Oye,yo lo que diga el Servicio de Investigación del Congreso de EE UU.
#12 chavi
#11 No. La pelicula la construyes tú.
Lo que cuenta la noticia es el hecho. Tu solo le estas "buscando explicaciones"
mmlv #6 mmlv
“Si el gobierno de Milei se encuentra sin las divisas suficientes para pagar la deuda y mantener los objetivos de la política cambiaria”, concluye, “probablemente enfrentará decisiones políticas difíciles, como incumplir su deuda por décima vez [en la historia del país] o permitir una mayor flexibilidad en el valor del peso”

Ya sabemos cómo puede terminar esto y los argentinos deberían saberlo mejor que nadie...
Lenari #4 Lenari *
{0x1f514} BULO

El artículo de El Pais monta una especie de crónica de un apocalipsis económico en el que Argentina estira dos semanas el vencimiento de deuda porque está casi en bancarrota... a pesar de que precisamente la economá argentina está creciendo como ninguna otra en sudamerica. xD

¿Que es lo que pasa realmente? El gobierno argentino intenta evitar el vencimiento en los primeros días de enero, donde los mercados tienen mucha volatilidad, y retrasarla hasta finales de mes…   » ver todo el comentario
AlaarLowe #7 AlaarLowe
#4 le odian y celebrarán que Argentina se hunda

No entiendo cómo se puede tener tanto odio a alguien que defiende el ahorro, el superávit fiscal, que lucha contra la inflación y está a favor de la inversión privada y del trabajo no informal

Cosas progres :palm:
#8 chavi
#4 Ajá. Argentina no intenta estirar dos semanas el vencimiento de la deuda, si no que solo intenta evitar el vencimiento a principios de enero y retrasarlo a finales...

Está claro que es un bulo, si

LoL
Lenari #11 Lenari
#8 Cogen ese hecho, que se debe a que Argentina quiere evitar la volatilidad de los mercados a principios de enero, y sobre eso construyen una película sobre que intenta estirar dos semanas mientras busca fondos desesperadamente xD

Pues sí, es un bulo.
pitercio #14 pitercio
Huele a leche.
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Compro la "A" y resuelvo.
Catacroc #3 Catacroc
Argentina seguira con sus exitosas politicas economicas mientras Trump sea el presidente.
#5 Daniel2000
#3 Te arreglo la noticia ...

El Gobierno pagará US$4.700 millones con dinero ahorrado debido al ajuste

www.eldiarioar.com/economia/gobierno-pagara-us-4-700-millones-dinero-a
cocolisto #13 cocolisto
#3 Más vale que especifiques que es una ironía, no vaya a ser que te tomen en serio.
