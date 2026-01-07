Argentina ofrece un canje de letras para aplazar vencimientos de deuda

Mientras aún evalúa cómo afrontará el viernes el pago de más de 4.200 millones de dólares de deuda, el Gobierno argentino anunció para este miércoles un canje voluntario de letras en el mercado local, con el propósito de postergar dos semanas los vencimientos previstos. El 2026 será un año desafiante para la Administración de Javier Milei en materia de deuda: con reservas internacionales hoy negativas, enfrentará vencimientos que, en total, rondan los 20.000 millones de dólares.