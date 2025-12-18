Argentina logra reintroducir en libertad una especie tras 39 años desaparecida: son las nutrias gigantes Nima, Coco, Pirú y Kyra

El regreso de este carnívoro acuático es el resultado de ocho años de trabajo sostenido y marca un antes y un después en la conservación de especies en peligro en Sudamérica. La última vez que se vio un grupo familiar de nutrias gigantes en el país fue en 1986. Desde entonces, la especie desapareció de los ríos argentinos. Es el mamífero acuático más grande de Sudamérica.