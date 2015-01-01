Argentina: el jaguar vuelve a reproducirse en el ‘Chaco’ tres décadas después

El jaguar (Panthera onca) es uno de los felinos más emblemáticos y majestuosos de América, y en Argentina su presencia, aunque escasa, es de gran importancia ecológica y cultural. Este felino, considerado el más grande de América y el tercero del mundo, habita principalmente en regiones selváticas y boscosas, adaptándose a diversos hábitats, desde selvas tropicales hasta bosques secos. En Argentina, el jaguar se encuentra principalmente en la región del norte, en provincias como Misiones, Corrientes, Formosa y algunas áreas de la provincia de