Argentina: Crecieron los cheques rechazados por falta de fondos y duplican el nivel de hace un año

La cantidad de cheques rechazados por falta de fondos en la Argentina mostró en marzo de 2026 un deterioro respecto a la situación del año anterior, con un aumento interanual por encima del 100%. Según un informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA) el fenómeno se explica por un retroceso en la capacidad de pago de los emisores, consolidando una tendencia ascendente tanto en cantidad como en valor de las operaciones impagas.