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Argentina: Crecieron los cheques rechazados por falta de fondos y duplican el nivel de hace un año

Argentina: Crecieron los cheques rechazados por falta de fondos y duplican el nivel de hace un año

La cantidad de cheques rechazados por falta de fondos en la Argentina mostró en marzo de 2026 un deterioro respecto a la situación del año anterior, con un aumento interanual por encima del 100%. Según un informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA) el fenómeno se explica por un retroceso en la capacidad de pago de los emisores, consolidando una tendencia ascendente tanto en cantidad como en valor de las operaciones impagas.

| etiquetas: argentina , cheques rechazados
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3 comentarios
5 0 0 K 78 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Ahora saldrá Fondondeltó diciendo que la culpa es del que firma el cheque y no del pelos que ha jodido toda la economía. xD
0 K 20
sleep_timer #3 sleep_timer
Libertad para dar cheques sin fondos.
VIVA LA LIBERTÁ, CARAJO.

xD
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#2 Strandedandbored
Pero quien coño sigue usando cheques en 2026?
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menéame