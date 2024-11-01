Argentina y la COP 30, una amenaza creciente para la vida de las generaciones presentes y futuras

Se sigue subsidiando actividades contaminantes para beneficio de unos pocos y en contra de la prosperidad de la mayoría de las generaciones presentes y futuras, mientras se recortan gastos sociales y cualquier promoción a actividades no contaminantes. Argentina no es sólo un ejemplo de las consecuencias económicas y sociales de los crecientes experimentos de la extrema derecha política. También se ha vuelto un escenario dramático para entender hacia donde van las elites gobernantes y el modo en que están condicionando la vida presente y futura.
| etiquetas: argentina , cambio climático
...Nunca será culpa del ser humano y del sistema capitalista, nunca lo reconocerán, pero no es una suposición, ya lo estamos viendo.
Hay un sesgo claro con doble intención.