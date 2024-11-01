edición general
Argentina y la COP 30, una amenaza creciente para la vida de las generaciones presentes y futuras

Se sigue subsidiando actividades contaminantes para beneficio de unos pocos y en contra de la prosperidad de la mayoría de las generaciones presentes y futuras, mientras se recortan gastos sociales y cualquier promoción a actividades no contaminantes. Argentina no es sólo un ejemplo de las consecuencias económicas y sociales de los crecientes experimentos de la extrema derecha política. También se ha vuelto un escenario dramático para entender hacia donde van las elites gobernantes y el modo en que están condicionando la vida presente y futura.

powernergia #1 powernergia
No es sólo Argentina, el viraje mas o menos intenso se da en todo el mundo occidental, y finalmente, cuando la economía empiece a no funcionar en todo el mundo, la crisis ambiental pasará a un segundo o tercer plano, y al igual que ahora, se negara cualquier cosa que suene a científica sobre esto.
Raziel_2 #3 Raziel_2
#1 Cuando la economía se empiece a ir a la mierda por causa del clima, no habrá nada que poner en ningún plano.
powernergia #4 powernergia
#3 "Cuando la economía se empiece a ir a la mierda por causa del clima..."
 ...Nunca será culpa del ser humano y del sistema capitalista, nunca lo reconocerán, pero no es una suposición, ya lo estamos viendo.
Kafkarudo #2 Kafkarudo
El artículo habla de Latinoamérica, las peores cosas se hacen en Brasil y otros países de LATAM, pero el titulo y la entrada dan a entender que Argentina es quien está haciendo todo mal, cuando es uno más de la lista de países y no es el peor.
Hay un sesgo claro con doble intención.
