Argentina: la bomba ya estalló. Envejeceremos sin hijos, salud ni sistema jubilatorio

Estamos presenciando el final del modelo bismarckiano de seguridad social. El 45% del trabajo en Argentina no está registrado formalmente, la base de aportantes se reduce por la informalidad, el desempleo y los cambios estructurales. El sistema de aportes basado en salarios registrados ya no puede sostener ni las jubilaciones ni la salud. El modelo previsional y tributario argentino se sustenta en una idea caduca: que la población trabaja formalmente, aporta y luego se jubila.
| etiquetas: argentina , opinion , jubilación , sanidad , pensiones , trabajo informal
Cono Aznar con Telefonica
Un sistema no (solo) se mide por lo bueno que es cuando funciona. También hay que tener en cuenta cuan fácil es que no funcione.
#23 Si con que llegue un tío a la presidencia sin mayoría parlamentaria y en 2 años se va todo al garante... No sé, no me parece algo muy robusto si la vida de todos los ciudadanos bajo dicho sistema depende de ello.
#24 ¿En cuántos Estados dices que es robusto?
Si no fuera robusto, a la primera noticia de que se están cargando la sanidad, deberían de haber dejado de ser considerados Estados del bienestar. Pero no es así.
Entonces según lo mejor es sistema feudal .. que duró un montón de siglos.
Claro, tu rebuzno es un argumento.
Evidentemente no es un sistema ni idóneo ni perfecto, pero y cuál lo es?
Que me puedes decir que es adrede pero lo único que demuestra que digas que es intencionado es que está pasando. Ya sabes, excusatio non petita accusatio manifesta.
En todos los países en los que ha descendido la natalidad el sistema se está yendo al garete.
Que sistema, de lo que sea, puede aguantar si los que lo financian no quieren que aguante ... Es que es ridículo.
Mañana llegan alguien propicio a hacerlo, pongamos el PP y Vox, y dicen q se cierran todos los hospitales publicos el lunes y se cierran y los edificios se venden.
Y dentro de 4 años vas tu a construir de nuevo TODOS los hospitales y centros de salud a ver hasta donde llegas en 4 años antes de q los vuelvan a vender.
La unica suerte es q los medicos son funcionarios y tendrias a la mayoria, pero vamos, cargarte el estado del bienestar es muy sencillo.... Un poco… » ver todo el comentario
No tiene nada que ver la "robustez" contra psicópatas que decidimos poner en el poder con que sea un buen o mal sistema.
O te refieres a la democracia?
De siempre destruir es mucho mas fácil que destruir.
Eso no significa que construir sea malo ni peor que destruir.
Pero si va perfecto
Mira se acaba de romper
Claro, le has puesto gasoil en lugar de gasolina y le has vaciado el aceite
Está hundiendo al país, por eso cae el empleo formal. No es una idea caduca, es que se está cargando el tejido productivo de Argentina.
Alguien sube esta mierda de artículo y, por lo que sea, nadie se da cuenta de la propaganda para votar negativo. Vamos a darle veracidad!
cc: #3
El que crea que el estado, la sanidad y las jubilaciones es algo que destruyó Milei o es ciego o es pelotudo... O las dos cosas.
Milei no es más que el que vino a poner el último clavo en un ataúd que lleva décadas. Y lo que es peor, ahora encima pareciera que lo hace con el aval del pueblo, algo que no es verdad
Sacrificar a los debiles: pobres, ancianos y enfermos.
Es lo q la gente quiso y lo q se voto.
Lo siento por los ancianos, pero cuando mueran bajara el gasto publico.
Que es lo que más se mueve por allí...qué a Milei le han votado los propios argentinos.
Ahora ya no dicen "elles" y todos están contentos
Ah, por cierto, una de las principales funciones del Estado es la gestión y reparto de la riqueza generada, de ahí que esos, los de siempre, odien tanto al Estado.
Luego vas, y los votas, trabajador, porque te va algo mejor que a los demás y piensas que eres de la élite...
A lo largo de la historia el Estado estaba para garantizar que los trabajadores trabajen duro, los dueños se queden con la riqueza y se mantenga es el Statu Quo.
Todo lo que sea promover el bienestar de los habitantes (todos los habitantes) es tildado de comunismo. Ya que dificulta el enriquecimiento de unos pocos y a estos pocos no les gusta esa idea
Pero su papel lo cumple perfectamente, reparte la riqueza. Solo que la reparte entre quienes son el Estado y no entre quienes creen en el Estado.
Los ricos tendrán más fácil aumentar su riqueza.
Los pobres serán más pobres pero estaran contentos de que la Bolsa suba pese a no tener inversiones, no tendrán hijos, no tendrán sanidad, no tendrán cobertura suficiente en la jubilación, pero"el país será más fuerte" sin saber muy bien qué es "el país" ya que claramente , el país no son la mayoría de las personas
Ya sabemos dónde lleva esto.
Somalia, vivio bajo un régimen socialista, con economía centralizada y represión política, lo que destruyó la separación de poderes y el estado de derecho.
Haití, entre dictaduras, populismo autoritario y una economía altamente intervenida y sin garantías para la propiedad privada, la libertad individual o la competencia libre, tampoco parece muy liberal.
El liberalismo requiere instituciones estables, justicia… » ver todo el comentario
Edit: Por cierto, me asombra tú voto negativo para luego hacer un comentario que no es más que un insulto velado.
Que aproveche
Voten correctamente y obtengan miseria, mis amigues.
El empleo industrial lleva años disminuyendo en los paises occidentales (lo está absorbiendo China y la robotización). Es imposible sostener el modelo de pensiones tal como lo entendemos.
O hay recortes o hay CAMBIOS DE MODELO.
Van a hechar de menos a Videla!
Así que la solución a todo eso está en sus manos ( y genitales)
Menéante medio (que hasta 2023 sabía sobre Argentina a duras penas que era el país origen de Messi): ohh qué desastre Milei el neoliberal, soy experto en Argentina y qué mal todo allí.