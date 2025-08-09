edición general
Argentina: la bomba ya estalló. Envejeceremos sin hijos, salud ni sistema jubilatorio

Estamos presenciando el final del modelo bismarckiano de seguridad social. El 45% del trabajo en Argentina no está registrado formalmente, la base de aportantes se reduce por la informalidad, el desempleo y los cambios estructurales. El sistema de aportes basado en salarios registrados ya no puede sostener ni las jubilaciones ni la salud. El modelo previsional y tributario argentino se sustenta en una idea caduca: que la población trabaja formalmente, aporta y luego se jubila.

Comentarios destacados:                  
#3 Vamos a joder todo el estado del bienestar para luego decir que no funciona...
jonolulu #3 jonolulu *
Vamos a joder todo el estado del bienestar para luego decir que no funciona...
43 K 407
#8 username
#3 y poder vendérselo a nuestros amigotes
3 K 29
ostiayajoder #43 ostiayajoder
#8 si es regalado mejor.

Cono Aznar con Telefonica
0 K 9
BiRDo #49 BiRDo
#8 Los colegas de Caputo están haciéndose de oro con cada bicicleta financiera. Y todo eso es dinero directamente robado a los argentinos.
1 K 24
#15 danlof
#3 Si el Estado del bienestar es tan poco robusto que se puede joder con tanta facilidad es que no es un buen sistema.

Un sistema no (solo) se mide por lo bueno que es cuando funciona. También hay que tener en cuenta cuan fácil es que no funcione.
8 K -20
ummon #22 ummon
#15 Lo de sabotear desde dentro yo no lo calificaría de joderlo fácilmente
6 K 50
#34 danlof *
#22 #28 Suponiendo que es sabotear desde dentro. Si el sistema es débil ante sabotajes desde dentro tendrá que diseñar procedimientos para impedir que el sabotaje llegue a suceder. Si no los tiene o no funcionan el sistema, de forma global, no es tan bueno.

#23 Si con que llegue un tío a la presidencia sin mayoría parlamentaria y en 2 años se va todo al garante... No sé, no me parece algo muy robusto si la vida de todos los ciudadanos bajo dicho sistema depende de ello.

#24 ¿En cuántos Estados dices que es robusto?
0 K 6
Pandacolorido #45 Pandacolorido
#34 Toda Europa occidental, por lo pronto.
1 K 20
#53 danlof
#45 Si, nuestro Estado del bienestar está estupendo. Debe ser no he leído por aquí mismo a mucha gente de izquierdas argumentar que se están cargando la sanidad o a los que les preocupa el aumento de la edad de jubilación. Supongo que eso son signos de la buena salud del estado del bienestar.
0 K 6
Pandacolorido #72 Pandacolorido *
#53 Yo no he dicho que el estado del bienestar esté estupendo. Lo que he dicho es que es robusto.

Si no fuera robusto, a la primera noticia de que se están cargando la sanidad, deberían de haber dejado de ser considerados Estados del bienestar. Pero no es así.
0 K 10
#77 chavi
#53 Es consecuencia del deseo del pueblo expresado con su voto.
0 K 14
#76 chavi
#34 La derecha tiene mayoría, si no no hubiera sido presidente Milei.
0 K 14
matias64 #23 matias64
#15 tanta facilidad? pero tu has nacido ayer?
2 K 19
Pandacolorido #24 Pandacolorido
#15 Si se jodiera con tanta facilidad no sería tan robusto en tantos otros Estados.
2 K 23
#28 FooDev
#15 Tan fácilmente dice. Que está el propio gobierno intentando acabar con él hombre. Qué son anarcocapitalistas leñe.
3 K 37
HeilHynkel #35 HeilHynkel
#15

Entonces según lo mejor es sistema feudal .. que duró un montón de siglos.
0 K 14
#36 danlof
#35 Cuando montes un argumento y no un hombre de paja me avisas.
0 K 6
HeilHynkel #41 HeilHynkel
#36

Claro, tu rebuzno es un argumento.
0 K 14
#48 danlof
#41 Lo que seguro que no lo es es su hombre de paja.
0 K 6
Meola #40 Meola
#15 Hostia menuda gilipollez, lo siento por ser tan brusco pero es que tela con la argumentación. Llevan 45 años intentando convencernos de que el estado de bienestar no funciona y a pesar de eso aguanta y solo en países donde se han dado las circunstancias propicias están consiguiendo que se resquebraje.
Evidentemente no es un sistema ni idóneo ni perfecto, pero y cuál lo es?
3 K 33
#47 danlof
#40 ¡Pero si la recaudación para sostener el Estado de bienestar no ha hecho más que aumentar! Y la calidad del mismo solo ha ido a peor (o al menos eso dicen quienes argumentan que "se lo están cargando").

Que me puedes decir que es adrede pero lo único que demuestra que digas que es intencionado es que está pasando. Ya sabes, excusatio non petita accusatio manifesta.

En todos los países en los que ha descendido la natalidad el sistema se está yendo al garete.
0 K 6
Wachoski #44 Wachoski *
#15 vamos no me jodas.... De verdad, piénsalo dos veces anda....


Que sistema, de lo que sea, puede aguantar si los que lo financian no quieren que aguante ... Es que es ridículo.
1 K 17
#55 danlof
#44 Los que lo financiamos somos los curritos. Si los que lo financiamos no queremos que aguante, lo democrático es que no aguante.
0 K 6
ostiayajoder #50 ostiayajoder
#15 Estas MUY equivocado.

Mañana llegan alguien propicio a hacerlo, pongamos el PP y Vox, y dicen q se cierran todos los hospitales publicos el lunes y se cierran y los edificios se venden.

Y dentro de 4 años vas tu a construir de nuevo TODOS los hospitales y centros de salud a ver hasta donde llegas en 4 años antes de q los vuelvan a vender.

La unica suerte es q los medicos son funcionarios y tendrias a la mayoria, pero vamos, cargarte el estado del bienestar es muy sencillo.... Un poco…   » ver todo el comentario
0 K 9
#57 danlof
#50 Si vender un hospital cuesta 1 día y el daño de venderlo es enorme el sistema está mal diseño y, por tanto, no es bueno. Si algo puede tener consecuencias catastróficas las trabas para que eso suceda deben ser enormes. Si no lo son (que es tu argumento) es que está mal diseñado.
0 K 6
#75 chavi
#15 Si el Estado del bienestar es tan poco robusto que se puede joder con tanta facilidad es que no es un buen sistema.

No tiene nada que ver la "robustez" contra psicópatas que decidimos poner en el poder con que sea un buen o mal sistema.

O te refieres a la democracia?

De siempre destruir es mucho mas fácil que destruir.

Eso no significa que construir sea malo ni peor que destruir.
0 K 14
ummon #19 ummon
#3 Este motor es una mierda y no funciona.
Pero si va perfecto
Mira se acaba de romper
Claro, le has puesto gasoil en lugar de gasolina y le has vaciado el aceite
9 K 75
Luis_F #37 Luis_F
#19 y puesto arena en el depósito y has metido primera yendo a 120 km/h
1 K 19
calde #33 calde *
#2 Es que no sé qué mierda de envío es este. Un artículo para justificar la cámara de Milei con sus ridículas ideas económicas???

Está hundiendo al país, por eso cae el empleo formal. No es una idea caduca, es que se está cargando el tejido productivo de Argentina.

Alguien sube esta mierda de artículo y, por lo que sea, nadie se da cuenta de la propaganda para votar negativo. Vamos a darle veracidad!

:palm:

cc: #3
4 K 56
Tumbadito #78 Tumbadito
#3 En todo caso habría que decir "vamos a terminar de joder"

El que crea que el estado, la sanidad y las jubilaciones es algo que destruyó Milei o es ciego o es pelotudo... O las dos cosas.

Milei no es más que el que vino a poner el último clavo en un ataúd que lleva décadas. Y lo que es peor, ahora encima pareciera que lo hace con el aval del pueblo, algo que no es verdad
0 K 10
Milmariposas #1 Milmariposas
Pero y la libertad de que disponen? Hein? Eso no es importante?
16 K 134
ostiayajoder #42 ostiayajoder
#1 Yo creo q esto Milei lo llevaba claramente en el progrsma y es lo q se voto:

Sacrificar a los debiles: pobres, ancianos y enfermos.

Es lo q la gente quiso y lo q se voto.

Lo siento por los ancianos, pero cuando mueran bajara el gasto publico.
4 K 41
Milmariposas #51 Milmariposas
#42 Obviamente el mismo patrón de recortes en detrimento de los más desfavorecidos que aplica el cheetos.
0 K 12
Joker_2O #52 Joker_2O
#42 Sin hijos lo dudo.
0 K 7
#73 chavi
#52 Los hijos suben el gasto público
0 K 14
#63 wkynrocks
#42 por eso ha bajado la pobreza brutalmente?
1 K 8
Aenedeerre #70 Aenedeerre
#63 baia baia, matar pobres para acabar con la pobreza... Habrá que hacer nuevos pobres
0 K 6
koe #46 koe
#1 lo importante es el elles...
Que es lo que más se mueve por allí...qué a Milei le han votado los propios argentinos.
0 K 10
#74 chavi
#46 Claro!!!!

Ahora ya no dicen "elles" y todos están contentos
0 K 14
Allesgut #66 Allesgut
#1 pero si a mi me han dicho q la inflacion ha bajao!! :shit:
0 K 9
#6 z1018
Los "informales" no pagan impuestos y eso es lo que defienden los liberales y libertarios, ¿cuál es el problema?, que no tienen pensiones ni servicios básicos, pues claro que no, pero eso son las consecuencias
13 K 132
elGude #20 elGude
#6 de donde va a salir el sueldo de milei entonces?
1 K 13
tremebundo #27 tremebundo
#20 De los cuatro pringaos que pagan impuestos.
0 K 11
BiRDo #58 BiRDo
#6 Y su salario siempre es más bajo que el de los formales según todas las estadísticas de la historia económica argentina.
0 K 10
Olepoint #9 Olepoint
El que a estas alturas no haya leído la suficiente historia y se de cuenta que desde su punto de visto somos "conejos" que debemos trabajar y reproducirnos para mantener el sistema, es que no da para más. A ver, la respuesta es una palabra, "reparto", reparto de la riqueza generada, que siempre se la llevan y han estado llevando los mismos durante siglos.

Ah, por cierto, una de las principales funciones del Estado es la gestión y reparto de la riqueza generada, de ahí que esos, los de siempre, odien tanto al Estado.

Luego vas, y los votas, trabajador, porque te va algo mejor que a los demás y piensas que eres de la élite...
10 K 100
#13 daniMate
#9 esa visión del Estado como fuente de protección a los ciudadanos y repartir de riqueza, es bastante reciente y solo se corresponde con el concepto Estado Democrático.

A lo largo de la historia el Estado estaba para garantizar que los trabajadores trabajen duro, los dueños se queden con la riqueza y se mantenga es el Statu Quo.

Todo lo que sea promover el bienestar de los habitantes (todos los habitantes) es tildado de comunismo. Ya que dificulta el enriquecimiento de unos pocos y a estos pocos no les gusta esa idea
7 K 60
Olepoint #68 Olepoint
#13 Bueno, es que hasta hace no mucho, no existía "El Estado" como tal, existían reinos, sultanatos, imperios, etc, el poder emanaba 'por mandato divino' de un rey, emperador, sultán, zar, faraón o lo que tocara, tras muchas luchas y la llegada de la cultura al "vulgo", un sector empezó a pedir el reparto del poder, las cámaras de gobierno y la toma de decisiones conjuntas o mediante votaciones. Por supuesto que los de siempre han intentado controlar esos organismos donde estaba el poder, para poder seguir haciendo lo mismo, vivir a cuerpo de rey a costa del trabajo de la mayoría y controlar a dicha mayoría de trabajadores.
0 K 8
#26 danlof
#9 Eso parte de la muy inocente idea de que "el Estado somos todos". El Estado, como cualquier organización social se ve afectado por la ley de hierro de las oligarquías y el Estado terminan siendo unos pocos.

Pero su papel lo cumple perfectamente, reparte la riqueza. Solo que la reparte entre quienes son el Estado y no entre quienes creen en el Estado.
0 K 6
Olepoint #71 Olepoint
#26 No es inocente, es la definición de Estado, otra cosa es cómo se está intentando controlar el Estado desde las cámaras de poder y los medios de descomunicación. La finalidad del Estado, en nuestra Constitución es garantizar unos derechos, gestionar la riqueza generada para que se reparta según el interés general, etc...
0 K 8
Aergon #5 Aergon
Estaban cansados de que el sistema fallase y decidieron mandarlo a la mierda dejandolo en manos del mas incompetente. Ahora vienen las consecuencias.
7 K 81
#12 daniMate
#5 las consecuencias serán las de siempre
Los ricos tendrán más fácil aumentar su riqueza.
Los pobres serán más pobres pero estaran contentos de que la Bolsa suba pese a no tener inversiones, no tendrán hijos, no tendrán sanidad, no tendrán cobertura suficiente en la jubilación, pero"el país será más fuerte" sin saber muy bien qué es "el país" ya que claramente , el país no son la mayoría de las personas
12 K 121
BiRDo #56 BiRDo
#12 Los mileistas que están cerrando sus negocios en las redes sociales se culpan a sí mismos y están totalmente desubicados, porque no paran de darle vueltas a la pregunta "¿Qué he hecho mal para que se hunda mi negocio?" y no encuentran solución porque los pobres han hecho absolutamente de todo. Como son incapaces de entender que es una cuestión ambiental la que destruye sus negocios y que ese ambiente lo ha creado Milei, sería como reconocer un error primigenio y darle al estado más poder del que ellos piensan que tiene.
0 K 10
BiRDo #54 BiRDo
#5 Dio tantos mensajes contradictorios en los medios que hubo más de uno que pensaba que la motosierra iría hacia otros. Luego hubo otro grupo que pese a ser evidente que les jodería pensó que la mano invisible del mercado les alzaría una vez resuelto el problema de la inflación (angelicos). Lo cierto es que ahora los antimileistas son mucho mayores que los mileistas y, pese a todo, lo normal es que siga gobernando hasta el final de su mandato.
0 K 10
#7 username
Liberalismo en estado puro.

Ya sabemos dónde lleva esto.
6 K 73
#10 Sacapuntas
#7 Hay otros países que llevan tiempo probándolo, como Somalia o Haití. Ahí están de ejemplo. :troll:
4 K 22
#17 tobruk1234
#10 Porque ta vas tan lejos y pones como ejp estados fallidos donde imperia la ley del más fuerte y mejor armado por sus amigos yankis. Cuando tienes a EEUU que ni sanidad, ni pensiones, ni cobertura de ningún tipo. Pura felicidad para los neoliberales y cuando llegas a jubilación, si llegas, los seguros médicos te echan y solo te queda el seguro médico del gobierno que es una puta mierda, acaso estés forrado entonces no tienes problemas
3 K 24
#25 danlof
#10 Ni Somalia ni Haití encajan ni remotamente como países liberales.

Somalia, vivio bajo un régimen socialista, con economía centralizada y represión política, lo que destruyó la separación de poderes y el estado de derecho.

Haití, entre dictaduras, populismo autoritario y una economía altamente intervenida y sin garantías para la propiedad privada, la libertad individual o la competencia libre, tampoco parece muy liberal.

El liberalismo requiere instituciones estables, justicia…   » ver todo el comentario
1 K 16
BiRDo #59 BiRDo
#25 Tu conocimiento de historia rivaliza con tu conocimiento en economía.
0 K 10
#60 danlof *
#59 Adelante, evidencia mis lagunas de conocimiento.

Edit: Por cierto, me asombra tú voto negativo para luego hacer un comentario que no es más que un insulto velado.
0 K 6
#67 danlof
#60 #59 Perdón, he mezclado dos comentarios. Puedes obviar la referencia al voto negativo.
0 K 6
IanCutris #61 IanCutris
#10 no es necesario irse a ejemplos extremos. En EEUU ya hay más gente mayor de 65 años trabajando que retirada.
0 K 12
Justiciero_Solitario #65 Justiciero_Solitario
#61 Como os gusta mentir. Fuente? La Cibeles no?
0 K 10
Justiciero_Solitario #64 Justiciero_Solitario
#7 Claro por qué los liberales defendemos el modelo bismarckiano jajajajja.
0 K 10
#2 Feliberto
Que va a decir infobae... xD
3 K 38
#29 osids
#2 Los datos de afiliación son falseables en argentina? Lo digo desde el desconocimiento
0 K 10
botafoch #4 botafoch
Buen análisis, pero voy a esperar la opinión del experto de Meneame :troll:
3 K 37
Dasmandr #16 Dasmandr
#4 pues dirá que la pobreza ha bajado. Según noséqué fuente, que no se ha leído.
4 K 40
Luis_F #38 Luis_F
en España esquivamos esta bala del trabajo en negro en dos ocasiones, en lo 90 cuando había deducciones del irpf por respirar y todo cristo quería hacer declaración y los ertes del covid donde el personal vio que sólo cobraba según lo declarado.
1 K 18
#69 chavi *
No es que la idea sea caduca. Es que las politicas que se instauran persiguen eso justamente.

Que aproveche
0 K 14
#14 lectordigital
Algo que se puede revertir votando a políticos competentes
1 K 13
Estoeslaostia #18 Estoeslaostia
Atrascal y Acólitos CO. ya están tomándose nota.
Voten correctamente y obtengan miseria, mis amigues.
1 K 11
berkut #32 berkut
El modelo bismarckiano se basa en el empleo industrial humano masivo.

El empleo industrial lleva años disminuyendo en los paises occidentales (lo está absorbiendo China y la robotización). Es imposible sostener el modelo de pensiones tal como lo entendemos.

O hay recortes o hay CAMBIOS DE MODELO.
0 K 10
taranganas #21 taranganas *
Entender la ironía que voy a plantear y no os tiréis a la yugular.
Van a hechar de menos a Videla!
0 K 9
Lamantua #39 Lamantua
Menos mal que los jubiletas no han votado al nazi.
0 K 9
#62 CosaCosa
De todo lo puedes conseguir si quieres. Primero, teniendo hijos, que nadie te pone una pistola en la cabeza para no tenerlos, y segundo, votando a opciones políticas que quieran implantar fuertes servicios públicos.

Así que la solución a todo eso está en sus manos ( y genitales)
0 K 7
#11 encurtido *
Argentina es el país no tercermundista que ha tenido mayor pérdida de poder adquisitivo en los últimos 25 años.

Menéante medio (que hasta 2023 sabía sobre Argentina a duras penas que era el país origen de Messi): ohh qué desastre Milei el neoliberal, soy experto en Argentina y qué mal todo allí.
0 K 7
tremebundo #30 tremebundo *
#11 ¿Tú no eres meneante medio? ¿Acaso sugieres que estás por encima de alguien? ¿O sugieres que tan solo eres un ángel que pasaba por aquí? ¿Tú sí eres experto en Argentina?¿Está bien todo por allí?
0 K 11
#31 Tr13ce
#11 Argentina no es un país desarrollado en ningún organismo internacional.
1 K 18

