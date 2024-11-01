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Argentina se alinea con Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán y resigna soberanía productiva

Argentina se alinea con Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán y resigna soberanía productiva

La apuesta busca mostrar afinidad con Washington y Tel Aviv, pero la cuenta la empieza a pagar la economía argentina, de la mano de quienes producen y trabajan. Mientras la Casa Rosada lee el conflicto como una oportunidad para el sector de la energía, el sector agrario enfrenta una suba de costos que amenaza la producción, los alimentos, el ingreso de divisas y los precios internos. La guerra, vista desde abajo, no entiende de estrategias y de intrigas de la casta política, sino que se mide en pérdidas humanas, en pobreza, en ajuste económico

| etiquetas: argentina , milei , eeuu , irán , trump , israel , netanyahu , guerra
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3 comentarios
6 1 0 K 80 actualidad
Kantinero #3 Kantinero
TrumPP Netanyahu Milei, haciendo un Bush Blair Ansar, el ridículo no tiene límites, la maldad humana tampoco.

Seguiremos esperando juicios sumarísimos, quizás nunca lleguen pero la historia si les pondrá en el lugar que se merecen como desperdicios humanos.
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JackNorte #2 JackNorte
Cuando ves la realidad en Argentina y ves como se posicionan con lo peor del planeta , no te extraña, es justo lo que hacen y quieren hacer , no se esconden. Al menos hasta que todos sus robos y pufos acaben con ellos en la carcel. Por suerte para los Argentinos son tan insignificantes que su presidente al solo hablar cno acabara en un tribunal internacional por genocida, solo es un actor saltando en un escenario vacio.
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#1 Pitufo
Entre locos anda el juego. Dime con quién andas y te diré quién eres.
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menéame