Arenetes Dallas gana el premio a mejor ubre de Cantabria 2025

Arenetes Dallas, de la ganadería Cudaña, ha conseguido los títulos de Gran Campeona Regional, Vaca Adulta Campeona y Mejor Ubre en la 29ª edición del Concurso Morfológico de Ganado Frisón. Susinos, la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, ha valorado que este evento, que ha contado con la participación de 136 animales de 18 ganaderías y que se ha consolidado como un «referente» del sector ganadero y «una vez más ha vuelto a mostrar la excelencia de los animales de Cantabria».