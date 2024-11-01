edición general
Arenetes Dallas gana el premio a mejor ubre de Cantabria 2025

Arenetes Dallas, de la ganadería Cudaña, ha conseguido los títulos de Gran Campeona Regional, Vaca Adulta Campeona y Mejor Ubre en la 29ª edición del Concurso Morfológico de Ganado Frisón. Susinos, la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, ha valorado que este evento, que ha contado con la participación de 136 animales de 18 ganaderías y que se ha consolidado como un «referente» del sector ganadero y «una vez más ha vuelto a mostrar la excelencia de los animales de Cantabria».

#1 Leclercia_adecarboxylata
Foto de la campeona.  media
#2 Leon_Bocanegra
#1 melafo Pues yo la ordeñaba!
#3 sorecer
#1 Yo creo que la he visto en CowPorn...
Ludovicio #4 Ludovicio
#0 Esto es clickbait xD xD
