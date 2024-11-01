edición general
7 meneos
15 clics
Arden Montañas, un cortometraje sobre los incendios en El Bierzo

Arden Montañas, un cortometraje sobre los incendios en El Bierzo  

En 2025, Las Médulas han sufrido uno de los peores incendios que se recuerdan, un fuego que arrasa la tierra, los bosques y pone a prueba nuestra historia y memoria. Como bercianos, sentimos un vínculo profundo con este lugar único, patrimonio de la humanidad, con sus castaños milenarios y sus paisajes rojos que cuentan siglos de historia. Cada rincón de estas montañas nos conecta con nuestras raíces, nuestra infancia y nuestra cultura.

| etiquetas: cortometraje , incendios forestales , las médulas , el bierzo
6 1 0 K 67 actualidad
sin comentarios
6 1 0 K 67 actualidad

menéame