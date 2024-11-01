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Archivada la denuncia de Starbucks en Pamplona al no hallar relación con las movilizaciones pro Palestina

«No había ninguna base para vincular las protestas con los hechos investigados; se trataba de un intento de intimidación», denuncia Palestinarekin Elkartasuna

| etiquetas: archivada , denuncia , starbucks , pamplona , pro palestina
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4 comentarios
8 2 0 K 117 actualidad
#2 Albarkas
Que se metan sus brebajes por el orto...
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Asimismov #4 Asimismov
Solo por haberse cargado el café corto y el ristretto ya merece que les declaren enemigos de la humanidad.
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#1 luckyy *
Se podrá denunciar a Starbucks como progenocida, asesino en serie, y por promover guerras que desestabilizan la economía mundial, digo yo!!!! Además de querer amordazar a la gente
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javibaz #3 javibaz
#1 y de no hacer café medio decente.
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menéame