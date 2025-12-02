Las arcas estatales de Japón reciben una cantidad récord de bienes de personas fallecidas en el año fiscal 2024

Es la mayor suma desde el año fiscal 2013, cuando se dispuso por primera vez de datos comparables. $828 millones procedentes de los activos de personas fallecidas sin herederos en el año fiscal 2024, 3,8 veces la cantidad recaudada en 2013. Un factor clave que explica el aumento de la cantidad de bienes no reclamados es el creciente número de personas mayores que viven solas así como al mayor porcentaje de personas que permanecen solteras. El número de ancianos sin familiares probablemente siga aumentando.