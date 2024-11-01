edición general
Los aranceles de Trump provocan el caos en Ebay mientras cada pasatiempo se convierte en un campo de minas logístico [EN]

La administración Trump está sumiendo en el caos varias aficiones de las que disfrutan los estadounidenses y está perjudicando a las pequeñas empresas nacionales y extranjeras con su siempre cambiante estructura arancelaria, que está convirtiendo a Estados Unidos en un reino ermitaño. Ha hecho que comprar y vender cosas en eBay sea especialmente molesto, y está haciendo más difícil y caro, por ejemplo, comprar cámaras de cine vintage, videojuegos retro o ropa vintage de Japón, donde tienen su sede muchos de los principales vendedores de eBay.

#1 Suleiman
Si al final una figurita de Goku o un traje de Batman nos van a librar de Trump....:troll:
