Los aranceles de Trump provocan el caos en Ebay mientras cada pasatiempo se convierte en un campo de minas logístico [EN]

La administración Trump está sumiendo en el caos varias aficiones de las que disfrutan los estadounidenses y está perjudicando a las pequeñas empresas nacionales y extranjeras con su siempre cambiante estructura arancelaria, que está convirtiendo a Estados Unidos en un reino ermitaño. Ha hecho que comprar y vender cosas en eBay sea especialmente molesto, y está haciendo más difícil y caro, por ejemplo, comprar cámaras de cine vintage, videojuegos retro o ropa vintage de Japón, donde tienen su sede muchos de los principales vendedores de eBay.