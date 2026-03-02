edición general
El Aramis navarro: don Tiburcio de Redín y Cruzat, barón de Bigüézal

Hay calles en la vieja Pamplona de aspecto y de nombre ciertamente evocador. Una de ellas es la llamada “Del Redín”, cerca de lo que queda de sus impresionantes baluartes. Redín es uno de los apellidos de don Tiburcio de Redín y Cruzat, barón de Bigüézal, un personaje muy ceñido a la verdadera Historia de esos tiempos de espadachines y soldados viejos. Apodado el Júpiter español, fue capitán de Mar y Guerra y por un enfrentamiento con el conde-duque de Olivares tuvo que irse a América, donde venció a los holandeses.

De esa época hay grandes personajes, como Diego Duque de Estrada, autor de unas muy interesantes memorias tituladas "Comentarios del desengañado de sí mismo"
