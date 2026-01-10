Aragón ya es la segunda comunidad que menos invierte en Cultura

Pasan los años y hay una máxima que se repite ejercicio tras ejercicio. Aragón sigue en la cola de inversión en Cultura en cuanto al porcentaje destinado al sector en proporción a su presupuesto total. Y ahí los datos, una vez más, vuelven a ser sonrojantes. Solo Castilla-La Mancha destinó en 2023 (último ejercicio del que hay datos y que acaban de ser publicados) menos porcentaje a Cultura que Aragón. Datos que se desprenden el estudio de CulturaBase realizado por el ministerio del ramo que analiza la inversión de los gobiernos autonómicos en