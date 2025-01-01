edición general
23 meneos
32 clics
Huesca adelanta quince minutos la traca fin de fiestas para esquivar la alerta roja por incendios, que comienza el sábado

Huesca adelanta quince minutos la traca fin de fiestas para esquivar la alerta roja por incendios, que comienza el sábado

El Ayuntamiento de Huesca ha optado por adelantar la quema de fuegos artificiales y la traca final de las fiestas de San Lorenzo debido a la activación de la alerta roja plus por riesgo de incendios forestales, que comenzará a las 00.00 de este sábado.

| etiquetas: incendios , huesca
20 3 0 K 241 actualidad
16 comentarios
20 3 0 K 241 actualidad
angeloso #1 angeloso
¡Jaque mate, cambio climático!
5 K 63
sotillo #16 sotillo
#1 No hombre no, es una muestra palpable de lo listos que son los de derechas, seguro que si pasa algo ya tienen preparado el discurso de Sánchez culpable y si no pasa nada dirán que ha triunfado la libertad y que se jodan los ecologistas
0 K 11
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
Una locura tirar cohetes, tracas y fuegos artificiales de todo tipo solo por adelantarse unas horas, el peligro ya es muy grande.
2 K 46
#2 tromperri
Que responsables… no tengo ni puta idea de quien gobierna en Huesca… pero me la voy a jugar… ¿la derecha?
3 K 44
TomCollins #3 TomCollins
#2 la duda ofende (PP)
2 K 36
Asimismov #5 Asimismov
#2 en Cullera ya tienen experiencia sobre los fuegos artificiales y los fuegos a secas.
1 K 25
#10 sarri *
#5 A eso venía yo

www.eldiario.es/comunitat-valenciana/castillo-fuegos-incendia-montana-
La Generalitat habia decretado la preemergencia nivel 3 por riesgo máximo de incendios forestales pero el ayuntamiento hizo caso omiso

Y le salió barata la broma, mil pavos y menos de dos añitos.
3 K 42
#13 Otrebla8002 *
Joder.
"Gobierno de Aragón insta a toda la ciudadanía a extremar las medidas de precaución en". Ole sus huevos. Pues ala toda la ciudadanía a hacer barbacoas 15 minutos antes del las 00:00.
Menuda banda de mamarrachos, ellos se deben de pensar que son los más listos y en realidad son unos necios del copón.
Que asco de políticos de mierda que hay en este país. Seguro que tratándose de los pepesunos hay sobres de por medio.
2 K 37
Meneanauta #15 Meneanauta
Garrulos nivel Dios
1 K 33
victorjba #4 victorjba
Fatos, fatos, fatos.
1 K 29
Uge1966 #8 Uge1966
Gobierne quien gobierne, permitir bengalas, tracas y fuegos artificiales tal y como está la cosa, es de delito. Ojalá no pase nada, que si pasa...
1 K 24
#7 sliana
La escena inicial de torrente parecía comedia, pero no, la realidad supera a la ficción.
1 K 19
frg #9 frg
Menuda panda gilipollas. Con la que está cayendo si cancelas dicha traca nadie va a molestarse.
0 K 13
Imag0 #14 Imag0
No cabe un tonto más.
0 K 11
yesaire #11 yesaire
PP, por si había dudas.
0 K 9

menéame