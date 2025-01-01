Huesca adelanta quince minutos la traca fin de fiestas para esquivar la alerta roja por incendios, que comienza el sábado

El Ayuntamiento de Huesca ha optado por adelantar la quema de fuegos artificiales y la traca final de las fiestas de San Lorenzo debido a la activación de la alerta roja plus por riesgo de incendios forestales, que comenzará a las 00.00 de este sábado.
www.eldiario.es/comunitat-valenciana/castillo-fuegos-incendia-montana-
La Generalitat habia decretado la preemergencia nivel 3 por riesgo máximo de incendios forestales pero el ayuntamiento hizo caso omiso
Y le salió barata la broma, mil pavos y menos de dos añitos.
Hemeroteca: www.elplural.com/politica/alcaldesa-huesca-pp-fracasa-intento-subirse-
"Gobierno de Aragón insta a toda la ciudadanía a extremar las medidas de precaución en". Ole sus huevos. Pues ala toda la ciudadanía a hacer barbacoas 15 minutos antes del las 00:00.
Menuda banda de mamarrachos, ellos se deben de pensar que son los más listos y en realidad son unos necios del copón.
Que asco de políticos de mierda que hay en este país. Seguro que tratándose de los pepesunos hay sobres de por medio.