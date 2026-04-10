Aragón estima en más de 320 ejemplares la población de urogallo y ha desarrollado actuaciones de mejora del hábitat de esta especie en una superficie que supera las 400 hectáreas. Estos son algunos de los datos que se han expuesto en el marco de una jornada técnica sobre gestión de poblaciones de urogallo que ha reunido en Bielsa a los principales especialistas a nivel nacional y en la que el Gobierno de Aragón ha presentado los principales avances en seguimiento, restauración del hábitat y medidas de conservación impulsadas en Aragón.