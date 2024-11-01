Arabia Saudí repara un oleoducto y normaliza el suministro de crudo tras ataques iraníes

El Ministerio de Energía de Arabia Saudí ha anunciado la restauración completa de la capacidad de bombeo a través del oleoducto Este-Oeste, que transporta aproximadamente siete millones de barriles por día, tras reparar los daños sufridos por los ataques iraníes de la semana pasada. En un comunicado, el Ministerio anunció que se restableció plenamente el bombeo en el oleoducto Este-Oeste, principal ruta de suministro a los mercados globales en el actual contexto de tensiones en el Estrecho de Ormuz, y que se recuperaron los volúmenes perdidos