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Arabia Saudí repara un oleoducto y normaliza el suministro de crudo tras ataques iraníes

Arabia Saudí repara un oleoducto y normaliza el suministro de crudo tras ataques iraníes

El Ministerio de Energía de Arabia Saudí ha anunciado la restauración completa de la capacidad de bombeo a través del oleoducto Este-Oeste, que transporta aproximadamente siete millones de barriles por día, tras reparar los daños sufridos por los ataques iraníes de la semana pasada. En un comunicado, el Ministerio anunció que se restableció plenamente el bombeo en el oleoducto Este-Oeste, principal ruta de suministro a los mercados globales en el actual contexto de tensiones en el Estrecho de Ormuz, y que se recuperaron los volúmenes perdidos

| etiquetas: arabia saudí , oleoducto , crudo
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4 comentarios
3 1 0 K 45 actualidad
YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
Vaya, entonces sí que lo había dañado lo suficiente para cortar el suministro, algo que se negaba hasta ahora

Literalmente se había dicho:
"interlocutores señalaron que existían estaciones de respaldo que podrían permitir mantener el flujo de crudo y evitar interrupciones inmediatas en las exportaciones"

Ahora resulta que sí estaba interrumpido :troll:

Por cierto, el ataque fué entre el 7 y el 8 de abril con 1 sólo dron, lo que detuvo 5-6 días el oleoducto, que tomen nota los saudíes del roto que les pueden hacer los iraníes
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sotillo #3 sotillo
#1 Lo tenía oculto para que Irán no gastara otro dron
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Supercinexin #2 Supercinexin
Éstos tiranos van a caer también.
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millanin #4 millanin
Irán acusa a Israel de lanzar ataques de "falsa bandera" en el Golfo para ampliar el conflicto:
www.trtespanol.com/article/44a488538d1d
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