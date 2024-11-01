Arabia Saudí se gastó 150 millones de dólares para crear su propio blockbuster. Va camino de ser uno de los mayores fracasos en la historia del cine

El pasado fin de semana se estrenó en EEUU un blockbuster de acción y épica de 150 millones protagonizado por el nuevo Capitán América (Anthony Mackie) y que, salvo un giro inesperado, va camino de convertirse no solo en uno de los mayores fracasos del año en salas, sino en uno de los más sonados en la historia. Desert Warrior no ha logrado recaudar ni medio millón. Una cifra que todavía es más dolorosa de leer para sus productores si la acompañamos de su nefasta recepción a ojos de la crítica: un 25% en Rotten Tomatoes y un 2,1 en IMDB