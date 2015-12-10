Aquella Navidad en la que los parisinos se comieron el zoológico [Eng]  

El invierno de 1870-1871 fue una época traumática para los parisinos, una experiencia que provocó que la ciudad sufriera más daños en tan solo unos meses que en cualquier otro conflicto de la historia.¿Alguien ha probado alguna vez la "sopa de elefante"?. Lo que ves es el menú navideño de un restaurante durante los cinco meses de asedio a París al final de la guerra franco-prusiana. La capital francesa estaba rodeada por el futuro Imperio Alemán, sus ciudadanos, bombardeados hasta la rendición, y sometidos por el hambre.
Cómprese en el mercado, o cácese en el campo, un conejo de buen tamaño. Cerciórese el artista de que el animal está bien muerto, porque guisar un conejo vivo resulta en extremo laborioso.
A continuación, despiélese, despréndasele de los ojos, practíquesele una incisión en el abdomen, de proa a popa, por la cual se le sacarán el corazón, el hígado y el resto de las asquerosas vísceras. Córtese en trozos el desagradable cadáver, haciendo de tripas corazón y arrójese todo el… » ver todo el comentario