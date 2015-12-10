Aquella Navidad en la que los parisinos se comieron el zoológico [Eng]  

El invierno de 1870-1871 fue una época traumática para los parisinos, una experiencia que provocó que la ciudad sufriera más daños en tan solo unos meses que en cualquier otro conflicto de la historia.¿Alguien ha probado alguna vez la "sopa de elefante"?. Lo que ves es el menú navideño de un restaurante durante los cinco meses de asedio a París al final de la guerra franco-prusiana. La capital francesa estaba rodeada por el futuro Imperio Alemán, sus ciudadanos, bombardeados hasta la rendición, y sometidos por el hambre.