edición general
Apuñala vacas y causa incendios: terror en la Garrotxa (Girona) por un joven conflictivo

Los alcaldes de Les Planes d’Hostoles y Sant Aniol de Finestres denuncian que la justicia no actúa pese a los numerosos delitos cometidos ...

6 comentarios
#3 Pitchford
Hasta que no mate a alguien toca aguantar..
Fotoperfecta #6 Fotoperfecta
#3 Y si mata a alguien alegará su abogado enfermedad mental y tendrá una pena baja en alguna unidad psiquiátrica.
Total, que casi le saldrá gratis.
Libelulo #1 Libelulo
No es moro.
Podéis saltar a otra noticia.
Moixa #5 Moixa
Hace 15 años
Derko_89 #4 Derko_89
Hacen bien en preocuparse, la Garraotxa es un lugar prolífico para que una persona con problemas mentales acabe siendo un asesino múltiple.

es.wikipedia.org/wiki/Joan_Vila_Dilmé

es.wikipedia.org/wiki/Masacre_de_Olot
