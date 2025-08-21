·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6522
clics
Óscar Puente desmonta todo el victimismo del PP con una "secuencia en solo 10 tuits"
4124
clics
Inditex ha protagonizado dos despidos muy polémicos este mes: uno ha acabado con 856.000 euros de indemnización en Galicia
4474
clics
Las imágenes de los tobillos y manos hinchados de Trump alimentan los rumores sobre su salud tras admitir que "no se encuentra bien" [ING]
3431
clics
Viñeta de Humor de Rodera en el Diario de Valladolid
5266
clics
Trump se jacta de 'subyugar' a los líderes europeos con unas imágenes para la historia
más votadas
707
La Xunta pide motobombas al Gobierno mientras las suyas pasan turnos enteros aparcadas por falta de personal
517
Castilla y León y Extremadura pidieron a Interior el despliegue de medios europeos tres días después de que fuesen activados por el Gobierno
458
El CGPJ abre una segunda investigación a Peinado por saltarse el plazo de instrucción en un caso que acabó archivando
363
Trump organizó una fiesta en Mar-a-Lago para mujeres jóvenes en un concurso de chicas de calendario, Epstein fue el único otro invitado (New York Times) [ENG]
442
Ramón Espinar: "Está más cerca de ser condenado el juez Peinado por prevaricación que Begoña Gómez por sus causas abiertas"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
20
meneos
91
clics
Apuñala vacas y causa incendios: terror en la Garrotxa (Girona) por un joven conflictivo
Los alcaldes de Les Planes d’Hostoles y Sant Aniol de Finestres denuncian que la justicia no actúa pese a los numerosos delitos cometidos ...
|
etiquetas
:
girona
,
incendios
,
garrotxa
17
3
1
K
273
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
17
3
1
K
273
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
alfema
As bestas
.
2
K
41
#3
Pitchford
Hasta que no mate a alguien toca aguantar..
1
K
39
#6
Fotoperfecta
#3
Y si mata a alguien alegará su abogado enfermedad mental y tendrá una pena baja en alguna unidad psiquiátrica.
Total, que casi le saldrá gratis.
0
K
14
#1
Libelulo
No es moro.
Podéis saltar a otra noticia.
2
K
34
#5
Moixa
Hace 15 años
0
K
14
#4
Derko_89
Hacen bien en preocuparse, la Garraotxa es un lugar prolífico para que una persona con problemas mentales acabe siendo un asesino múltiple.
es.wikipedia.org/wiki/Joan_Vila_Dilmé
es.wikipedia.org/wiki/Masacre_de_Olot
0
K
10
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Total, que casi le saldrá gratis.
Podéis saltar a otra noticia.
es.wikipedia.org/wiki/Joan_Vila_Dilmé
es.wikipedia.org/wiki/Masacre_de_Olot