Apple ya no lidera la tecnología: su verdadero motor es la avaricia disfrazada de márketing

Apple parece haber pasado de ser una empresa de ingeniería tecnológica a una de ingeniería de sus finanzas. Ya no es la compañía más valiosa del mundo (la primera es Nvidia, seguida de Microsoft) y tampoco es la que tiene la mejor tecnología. Esta degradación de sus productos parece haber coincidido con los últimos grandes productos de la era Steve Jobs: los iMac, iPod, iPhone y iPad. Desde entonces, cuesta abajo. En la era de Tim Cook las finanzas de Apple cambiaron: hubo dividendos, recompras de acciones y un mayor control de los costes.

pedrobotero #2 pedrobotero
Cuando me enteré que las 4 ruedas para el MacPro costaban casi el doble que las 4 ruedas de mi coche... www.apple.com/es/shop/product/MX572ZM/A/kit-de-ruedas-de-apple-para-el
5 K 80
Benzo #5 Benzo
#2 ¿Pero esas ruedas añaden núcleos a la cpu? o_o o_o
0 K 10
pedrobotero #6 pedrobotero *
#5 añaden caché al comprador!, y no me refiero a memoria...
2 K 28
pedrobotero #8 pedrobotero
#5 #7 y si ya compras el soporte del monitor eres el puto amo www.apple.com/es/shop/product/MX5N3YP/A/pro-stand?fnode=2dbf0ba6308b8b
1 K 19
#10 R2dC
#8 Joder que puto timo. (Como si estuviese descubriendo la polvora)
0 K 12
shinjikari #7 shinjikari
#2 Es que lo queréis todo, barato y que ruede... Por solo 350€ tienes las patas, hombre.
0 K 11
kreepie #9 kreepie
iMposible. Me quedo muerta. Jamás podríamos haberlo pensado. Siempre innovando a precios asequibles y sin tratar de crear fans consumistas envueltos en un halo de elegidos.

Veo más similitudes en conocidos a un fan de Starwars o Jesucristo que de alguien que realmente necesite su tecnología.
1 K 21
#11 R2dC
#9 Efectivamente. En gringolandia es más un símbolo de estatus, por lo que el para que lo uses queda en segundo plano.
0 K 12
Khadgar #1 Khadgar
Esto ya lo he vivido antes, cuando estaban enfocados con el iPod y ya no les importaba innovar y se dedicaban a vivir de los emepetrés, dejado de lado los ordenadores. :roll:
0 K 12
pitercio #3 pitercio
iBluf.
0 K 12
shinjikari #4 shinjikari
Leer esto en Microsiervos, con lo fanboys de Apple que son, es como si mañana sale Pedro Sánchez gritando "¡Viva la libertad, carajo".
0 K 11
babuino #12 babuino
¿Cuándo ha liderado Apple "la tecnología"?
Si acaso, han sido líderes de márketing, diseño, tendencias... pero en "tecnología"?
Y ya, ni eso.
0 K 8
#13 ombresaco *
¿"ya no"? ¿alguna vez lo han hecho? Integración, lacito, ecosistema... pero en tecnología nunca me ha parecido.

Edito: #12, por la mano
1 K 18

