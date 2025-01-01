Apple ya no lidera la tecnología: su verdadero motor es la avaricia disfrazada de márketing

Apple parece haber pasado de ser una empresa de ingeniería tecnológica a una de ingeniería de sus finanzas. Ya no es la compañía más valiosa del mundo (la primera es Nvidia, seguida de Microsoft) y tampoco es la que tiene la mejor tecnología. Esta degradación de sus productos parece haber coincidido con los últimos grandes productos de la era Steve Jobs: los iMac, iPod, iPhone y iPad. Desde entonces, cuesta abajo. En la era de Tim Cook las finanzas de Apple cambiaron: hubo dividendos, recompras de acciones y un mayor control de los costes.