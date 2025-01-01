Apple Music refuerza su ofensiva contra Spotify con su herramienta de transferencia global

Apple ha dado un nuevo paso estratégico en su ambición por disputar el liderazgo de Spotify, que hoy domina con comodidad el mercado global del streaming musical. La empresa ha anunciado la expansión de su herramienta de transferencia de bibliotecas musicales a ocho países —Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, México y Reino Unido— con el objetivo de facilitar a millones de usuarios el salto desde plataformas rivales hacia Apple Music.