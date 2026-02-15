Q.ai fue fundada por Aviad Maizels, Avi Barliya y Yonatan Wexler, quienes perfeccionaron sus habilidades probando tecnologías de apartheid en palestinos. Maizels es un excomandante de la Unidad 81, la división de las Fuerzas de Defensa de Israel que construye las armas cibernéticas ofensivas de Israel. Barliya, según su perfil de LinkedIn, fue oficial de inteligencia en la Fuerza Aérea Israelí, mientras que Wexler es un exagente de la Unidad 8200.