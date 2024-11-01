Una App para exponer a quienes criticasen a Charlie Kirk filtró datos personales de sus usuarios [ENG]

Una aplicación para denunciar anónimamente a personas acusadas de hablar mal del activista conservador Charlie Kirk filtró datos personales de sus usuarios. Lanzada tras el asesinato de Kirk el 10 de septiembre, "Cancel the Hate" busca "responsabilizar a las personas por sus declaraciones públicas", según su sitio web. Exhorta a los usuarios a "expresar su preocupación" enviando información sobre los presuntos infractores, incluyendo sus nombres, ubicación y empleadores.