edición general
18 meneos
16 clics
Una App para exponer a quienes criticasen a Charlie Kirk filtró datos personales de sus usuarios [ENG]

Una App para exponer a quienes criticasen a Charlie Kirk filtró datos personales de sus usuarios [ENG]

Una aplicación para denunciar anónimamente a personas acusadas de hablar mal del activista conservador Charlie Kirk filtró datos personales de sus usuarios. Lanzada tras el asesinato de Kirk el 10 de septiembre, "Cancel the Hate" busca "responsabilizar a las personas por sus declaraciones públicas", según su sitio web. Exhorta a los usuarios a "expresar su preocupación" enviando información sobre los presuntos infractores, incluyendo sus nombres, ubicación y empleadores.

| etiquetas: app , kirk , críticas , datos personales
16 2 1 K 158 actualidad
8 comentarios
16 2 1 K 158 actualidad
Aokromes #2 Aokromes
ah la tierra de la libertad....
4 K 78
#5 rekus
El usuario, que pidió permanecer anónimo por temor a represalias, expresó su preocupación de que Cancel the Hate pudiera ser una 'estafa' después de recibir un montón de solicitudes de donación en su correo electrónico.


No se puede ser más retrasado mental que esta gente. Ojalá ser de derechas y no tener vergüenza ni escrúpulos (valga la redundancia). Me haría de oro.
1 K 25
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Nadie dudaba que iba a pasar xD
0 K 20
Andreham #6 Andreham
Imagina una app para denunciar anonimamente a quien critique a las mujeres negras, a los trans, a los gays, a los inmigrantes, a los musulmanes...

La que liaría cierto espectro político.
1 K 16
capitan__nemo #8 capitan__nemo
#6 No es lo mismo, pero

Tea Dating: la app en la que las mujeres reseñan y alertan sobre sus citas con hombres
animalpolitico.com/tendencias/entretenimiento/tea-dating-aplicacion-re

Una ‘app’ permite a las mujeres alertarse sobre los hombres “infieles” y los “lindos”
www.telemundo.com/noticias/noticias-telemundo/estados-unidos/una-app-p
0 K 20
#4 sliana
que guay, una app para denunciar brujas y comunistas de forma anonima, mola que mantengan las tradiciones
1 K 14
#7 XXguiriXX
A rio revuelto…
0 K 12

menéame