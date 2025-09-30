El apoyo de los estadounidenses a Israel ha caído con fuerza, según un sondeo del NYT

Tras casi dos años de guerra en Gaza, el apoyo de los estadounidenses para con Israel, especialmente el de los que se consideran votantes demócratas, ha sufrido una aguda caída debido al castigo militar sin precedentes que ha aplicado a la Franja, según muestra un sondeo publicado este lunes y realizado por el diario The New York Times y la Universidad de Siena. Los datos de esta nueva encuesta contrastan enormemente con los que se reflejaban en los estudios del rotativo neoyorquino realizados tras los ataques terroristas de Hamás en Israel.