Apología del franquismo en prime time

"Para mí, Franco es lo mejor que ha habido en España" o "Yo con Franco he vivido mejor que ahora" son algunas de las célebres frases que se pudieron escuchar en uno de los programas de First Dates. No se trata de TVE, 13 TV o Telemadrid, como han pensado algunos tuiteros; sino de Cuatro. La cadena emitió el pasado 10 de julio una escena de este reality en la que una pareja que ronda los 80 coincidía en su admiración por Franco.