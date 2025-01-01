Apnea de otro planeta: el croata Vitomir Maričić casi media hora sin respirar y establece un récord mundial

El ser humano pareciera cada vez más cerca de sus límites... y luego llega alguien como Vitomir Maričić para demostrar lo contrario. Este apneísta croata ha logrado una hazaña extraordinaria: permanecer 29 minutos y 3 segundos bajo el agua en apnea estática, tras una adecuada preparación con oxígeno puro. Este logro ha sacudido al mundo del deporte, la ciencia y hasta la medicina, al expandir la comprensión sobre la capacidad fisiológica y mental del cuerpo humano. Antes de comenzar la inmersión, inhaló oxígeno puro durante varios minutos,...