Aplazada hasta 2028, la misión Artemis de la NASA que llevará al ser humano a la Luna 50 años después

Así lo anunciaron este viernes los jefes de la agencia espacial estadounidense en rueda de prensa, después de que se retrasara el lanzamiento de la misión Artemis II tras haber encontrado un problema con el flujo de helio hacia la etapa superior del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial). Tras más de 50 años, la NASA ha decidido volver a la Luna pero de una manera sostenida, es decir, ir para quedarse. Para ello, se creará una infraestructura permanente (Gateway) diseñada para un mínimo de quince años.