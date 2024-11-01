edición general
La apicultura en Asturias (I)

"En Asturias, las colmenas siempre han estado muy bien consideradas y han formado parte de la propiedad que era repartida en las herencias, pasando su cuidado de forma tradicional a través de las generaciones. Este hecho se debe a muchos factores, entre los que resulta especialmente destacable el que las abejas siempre han representado un símbolo de suerte, lo que ha favorecido que se cuidasen y que la tradición apícola haya llegado a nuestros días"

#1 capitan.meneito
Una cosa guapa que.me gustaría aprender la apicultura.
