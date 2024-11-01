Apartheid, poder y tecnología: una genealogía incómoda de Silicon Valley

La sustitución de la jerarquía racial por una jerarquía tecnológica o meritocrática no supone una ruptura real, sólo un cambio de narrativa. Allí donde antes se hablaba de raza, hoy se habla de talento, coeficiente intelectual, disrupción o superioridad técnica. El resultado, sin embargo, es similar: unos pocos deciden, muchos obedecen. Unos pocos se benefician, muchos absorben los costes. La desigualdad deja de ser un problema político para convertirse en un efecto secundario aceptable del progreso.