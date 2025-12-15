edición general
Apartar la religión de los asuntos públicos y proteger los derechos humanos quizás sea la forma más eficiente de conseguir mayor desarrollo económico

Desde hace ya tiempo que se conoce la fuerte relación existente entre secularización y riqueza, de tal manera que las naciones más desarrolladas suelen ser países seculares, mientras que los estados más pobres tienden a ser a la vez los más religiosos. Pero no está del todo claro si el sacar la religión de la esfera de lo público promueve la riqueza de un país, o si por contra es el desarrollo económico el que acaba relegando a las creencias al ámbito de lo privado.

No sé si apartar la religión de los asuntos públicos puede mejorar el desarrollo,

de lo que no tengo dudas es de que introducir la religión en los asuntos públicos, nos conduce a la ruina.
#1 Coño, esto mejor esperar una señal De Dios o del Obispo
depende hay que distinguir entre religion y cultura, algo de eso lei y ha salido sobre todo con los velos :popcorn:
