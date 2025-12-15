Apartar la religión de los asuntos públicos y proteger los derechos humanos quizás sea la forma más eficiente de conseguir mayor desarrollo económico  

Desde hace ya tiempo que se conoce la fuerte relación existente entre secularización y riqueza, de tal manera que las naciones más desarrolladas suelen ser países seculares, mientras que los estados más pobres tienden a ser a la vez los más religiosos. Pero no está del todo claro si el sacar la religión de la esfera de lo público promueve la riqueza de un país, o si por contra es el desarrollo económico el que acaba relegando a las creencias al ámbito de lo privado.