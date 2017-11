El apartamento: Días para recordar a Cohen

La primera vez que viajé a Nueva York, tenía muy claro que no me iba a marchar de allí sin conocer el interior del Studio 54, aquella famosa discoteca que, aunque convertida desde años atrás en teatro, conservaba la decoración original de un sitio que ya era historia (me atrevería a decir que lo fue desde el momento mismo de su apertura, allá por los 70) y uno de los símbolos por excelencia de las libertades sexuales. Y el no menos emblemático Hotel Chelsea, donde Leonard Cohen había pasado una noche con Janis Joplin.