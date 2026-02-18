Aparece roto uno de los colmillos del elefante de Bernini en Roma  

La icónica escultura del elefante diseñado por el gran escultor del barroco italiano Gian Lorenzo Bernini que sostiene un obelisco en la céntrica plaza de la Minerva en Roma apareció anoche con uno de sus colmillos rotos. La alarma se dio este martes a las 21:00 hora local (20.00 GMT) cuando se alertó a la superintendencia municipal al comprobar que uno de los colmillos estaba roto y se pudo encontrar el fragmento desprendido. Fue diseñado por Gian Lorenzo Bernini y realizado en 1667 por su alumno Ercole Ferrata.