Aparece un mosaico extraordinario en la 'Villa romana de las Amazonas': mezcla Egipto y Roma

En la ciudad de Edesa, en la actual Şanlıurfa (Turquía), los arqueólogos han encontrado en la lujosa 'Villa de las Amazonas', un mosaico romano tardoantiguo que mezcla simbolismo del antiguo Egipto con el lenguaje artístico grecorromano. Se trata del denominado 'Mosaico del Salón de los Pájaros' y está datado entre los siglos V y VI d.C. Los expertos afirman que se trata de un valioso testimonio del cruce de civilizaciones en la Anatolia oriental durante los últimos siglos del Imperio romano.