Del anuncio a la nada: el programa de Ayuso para ‘democratizar’ las extraescolares sigue sin arrancar dos cursos después

En septiembre de 2024, la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció el arranque del programa Colegios Compartidos, para que los alumnos de colegios e institutos públicos pudieran disfrutar de actividades artísticas o deportivas que se programen en otros centros escolares de la región.

Primer problema: el programa no arrancó, como se había anunciado, en el curso 24-25. Segundo problema: tampoco lo hizo en el 25-26. Tercero: ya está en el horizonte el inicio del tercer curso desde que se anunció el proyecto, y su comienzo sigue en el aire.