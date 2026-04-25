edición general
7 meneos
7 clics

Del anuncio a la nada: el programa de Ayuso para ‘democratizar’ las extraescolares sigue sin arrancar dos cursos después

En septiembre de 2024, la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció el arranque del programa Colegios Compartidos, para que los alumnos de colegios e institutos públicos pudieran disfrutar de actividades artísticas o deportivas que se programen en otros centros escolares de la región.
Primer problema: el programa no arrancó, como se había anunciado, en el curso 24-25. Segundo problema: tampoco lo hizo en el 25-26. Tercero: ya está en el horizonte el inicio del tercer curso desde que se anunció el proyecto, y su comienzo sigue en el aire.

| etiquetas: comunidad de madrid , educación , colegios compartidos
6 1 0 K 33 MADRID
4 comentarios
6 1 0 K 33 MADRID
pepel #1 pepel
Hay que darle tiempo.
0 K 17
josde #4 josde
#1 Si no es hoy lo hará mañana. xD
0 K 20
cromax #2 cromax *
¿Y qué más da?
A ver si ahora nos vamos a enterar de que el voto de esta tía es por lo que dice, no por lo que gestiona. :troll:
Jamás tanta ineptitud tuvo mejor recompensa.
0 K 15
Cehona #3 Cehona
Ayuso, MAR, Serrano... Solo funcionan a golpe de titulares.
Su gestión solo es quironesa.
0 K 13

menéame