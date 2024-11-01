edición general
Anulan el juicio contra la expresidenta de Bolivia Jeanine Añez por la crisis de 2019 y podría ser liberada

El fallo judicial reconoce la «incompetencia» de la jurisdicción ordinaria y traslada el caso a un juicio de responsabilidades

jeanine añez , golpe de estado , bolivia , fallo , juez
RoterHahn #2 RoterHahn
6 años por un golpe de estado
Le ha salido barato.
Arzak_ #5 Arzak_
Y justo ahora que gobierna la derecha 8-D
Veelicus #1 Veelicus
Vaya sorepresa, si no la hacen santa poco va a faltar
#3 Lacasito.Pérez
#1 Nuestra Señora del Canapé, que resucitó cuando la policía encontró su cuerpo incorrupto.
#4 luckyy
Tócate los huevos con la justicia neoliberal!!!!
