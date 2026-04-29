Por qué la antropología necesita mirar a las élites

En los últimos meses, hemos asistido a cómo varios medios de comunicación se hacían eco de una noticia aparentemente anecdótica: el relanzamiento de exclusivos clubes privados en Barcelona y Madrid, espacios discretos donde se entrecruzan grandes empresarios, figuras políticas y actores clave del mundo cultural. Soho House o Juno House serían algunos ejemplos. Más allá del brillo, siempre superficial, de estos enclaves, la noticia revela algo más profundo: la persistencia —y sofisticación— de los espacios de sociabilidad de las élites.