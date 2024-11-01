·
9
meneos
58
clics
Antonio Tejero, implicado en el 23-F, es dado de alta para continuar su recuperación en casa
Antonio Tejero, ex teniente coronel y figura del golpe de 1981, ha sido dado de alta y seguirá recuperándose en casa
antonio tejero
,
alta
,
23-f
,
golpe de estado
8
1
1
K
110
actualidad
14 comentarios
8
1
1
K
110
actualidad
#3
poxemita
Hay que ser positivos, ayer nos dió una alegría.
10
K
146
#9
Pacofrutos
*
#3
Él no, nos la dieron los "periodistas" que lo dieron por muerto cual gato de Schrödinger. Ni siquiera estaba muerto clinicamente como corrigieron luego para no decir que se han equivocado.
1
K
36
#10
xaggy
#3
Celebraremos doblemente su muerte
3
K
40
#2
MoñecoTeDrapo
*
Las noticias de su muerte fueron muy exageradas
4
K
56
#1
Borgiano
Pero no se había muerto ayer?
3
K
52
#5
ChatGPT
#1
supongo que se refiere a que le han dado de alta en el hospital y ya está en el infierno.. su casa
0
K
10
#7
Pacofrutos
*
#1
Ha firmado un acuerdo con Satanás -en lo alto de el capó de un coche según tiene por costumbre - para un aplazamiento.
0
K
16
#8
Pacofrutos
*
#7
Por su parte el diario "El Mundo", como si no fuera con ellos, ni en edición digital ni escrita se ha pronunciado. En los demás medios que lo mataron ayer hay de todo, pero abunda mayoritariamente la poca vergüenza para con sus lectores. Por algo se les conoce como "la canallesca". Se quedan cortos quienes así los denominan.
1
K
36
#14
Asimismov
#1
mala hierba nunca muere.
1
K
29
#11
xaggy
Ojalá esté sufriendo mucho, como les gusta a los nacional-católicos.
3
K
37
#4
GeneWilder
Nos va a enterrar a todos.
1
K
30
#6
luckyy
#4
eso quisiera
0
K
11
#13
Enésimo_strike
Implicado es técnicamente correcto, pero yo diría que estuvo mucho más que implicado …
0
K
14
#12
phillipe
El del champán que lo devuelva
0
K
13
