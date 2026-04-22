Antonio Maíllo reivindica los 40 años de Izquierda Unida

Con motivo de la conmemoración y celebración del 40 aniversario de la fundación de Izquierda Unida, su coordinador federal Antonio Maíllo ha remitido una carta a la militancia expresando que «queremos que este aniversario no sea solo una mirada al pasado, sino también un acto de afirmación política y de impulso hacia adelante”, porque “defendemos la paz frente a la guerra, el diálogo frente a la imposición y la cooperación entre pueblos frente a la lógica de bloques y confrontación».