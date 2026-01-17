Antonio Maíllo: “La izquierda debe abrir un nuevo ciclo más allá de Sumar”

Tres días antes de que se hiciese público el documento de Izquierda Unida que aboga por una renovación de la izquierda alternativa que permita superar el proyecto de Sumar, el líder de la formación y candidato de Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo (Lucena, 1966) concede esta entrevista en la que también valora la salud del Gobierno de coalición. El último informe político de IU concluye que “la coalición Sumar, tal y como la conocemos, no es un instrumento capaz de aglutinar al conjunto de la izquierda”.