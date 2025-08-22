edición general
19 meneos
45 clics
Antonio Baños, sobre el acoso a la heladería Dellaostia: “No me arrepiento”

Antonio Baños, sobre el acoso a la heladería Dellaostia: “No me arrepiento”

Para mí, los boicots y los destrozos de locales son una acción legítima en defensa del catalán", asegura el polémico exdiputado de la CUP. El exdiputado de la CUP Antonio Baños ha promovido el boicot a la heladería Dellaostia, a la que señaló como “enemigo” por haber atendido en castellano a la pareja de un concejal de ERC. El establecimiento, inaugurado en 2022 por un emprendedor argentino, recibió pintadas en la fachada en las que les acusaban de "fascistas", carteles en contra y un alud de reseñas negativas que golpearon la reputación del lo

| etiquetas: baños , catalan , boicot , destrozo , heladeria , argentina , cup , erc
15 4 5 K 112 actualidad
23 comentarios
15 4 5 K 112 actualidad
Comentarios destacados:      
#2 Bulo, en ningún momento dice la frase entrecomillada "los destrozos de locales son una acción legítima en defensa del catalán"
Ihzan #4 Ihzan
Así empezaron los escraches, y luego cuando alguno sin oficio ni beneficio se tiro meses o algún año, a llorar. No aprendemos.
5 K 52
CerdoJusticiero #11 CerdoJusticiero
#4 Acampar delante de la casa de alguien no es un escrache.

Por otro lado, ¿así empezaron? Ni que las CUP hubieran inventado destrozarle a alguien el local... Pregunta a cualquiera de Izquierda Unida o Podemos a ver cuántas veces les han reventado las peñas o las ventanas muchos de los que ahora se rasgan las vestiduras por esto.
0 K 12
Ihzan #12 Ihzan
#11 Acampar delante de la casa de alguien no es un escrache.

Para algunos si, y ese es el problema, abrir la veda a hacer ciertas cosas, como esto "Para mí, los boicots y los destrozos de locales son una acción legítima en defensa del catalán"

Por otro lado, ¿así empezaron? Ni que las CUP hubieran inventado destrozarle a alguien el local... Pregunta a cualquiera de Izquierda Unida o Podemos a ver cuántas veces les han reventado las peñas o las ventanas muchos de los que ahora se rasgan las vestiduras por esto.

Totalmente criticable y denunciable. No todo el mundo es extremista y piensa que esto es un Madrid - Barca. Por mi parte todo es criticable, lo haga el color que lo haga
1 K 21
CerdoJusticiero #14 CerdoJusticiero
#12 Y para algunos una piedra con forma de patata puede ser un perro llamado Faustino. Un escrache es una protesta puntual, a cara descubierta y que tiene como objetivo un cargo electo que se niega a recibir a los escrachadores o a un criminal contra los DDHH que ha salido indemne y sobre el que se quiere llamar la atención. Se originó en Argentina y es una forma de protesta muy concreta, basada en la no violencia y que busca llamar la atención con un acto puntual, no hacerle a nadie la vida…   » ver todo el comentario
0 K 12
FueraSionistasdeMeneame #2 FueraSionistasdeMeneame *
Bulo, en ningún momento dice la frase entrecomillada "los destrozos de locales son una acción legítima en defensa del catalán"
4 K 50
KLKManin #8 KLKManin
#2 "El límite está en no atacar a ningún ser vivo" claro, clarinete
2 K 21
#10 encurtido
#2 Lo dice de otra forma

No sé exactamente cuáles son los límites del vandalismo. Para mí, están bien los destrozos de la propiedad privada: poner pegatinas, tapar algo o hacer boicot, como ha ocurrido en la heladería.
2 K 23
frg #18 frg
#2 Si lees toda la entrevista ves que lo que querían era un titular, e hicieron las preguntas para conseguirlo. Las últimas preguntas son más que tendenciosas.
0 K 12
tusitala #3 tusitala
Catalibán
5 K 44
frg #19 frg
#3 Para nada. El tontopolla Argentino de la heladería merece un calificativo similar.
0 K 12
ostiayajoder #6 ostiayajoder
“Esto es el reino de España, si quieres hablo en portugués, pero en catalán no”.

Bueno, si tanto le duele el catalan siempre puede ir a la frontera con portugal a abrir una heladeria....

... o volverse a argentina...
4 K 30
#16 Tailgunner
#6 lìmpiate que tienes un poco de xenofobia en la comisura de la boca...
1 K 17
frg #21 frg
#16 Otro intentando manipular la realidad. Creo que aquí el único xenófobo es el heladero.
1 K 18
#22 Tailgunner
#21 por casualidad estàs excusando a un xenoʻfobo? Coʻmo estàis hoy los nazionalistas, os habèis levantado con el brazo derecho toʻ estirado...
0 K 7
frg #23 frg
#22 No, pongo.el punto donde hay que ponerlo, en el imbécil del heladero.

¿Estás intentando sacarle la cara al heladero?
0 K 12
platypu #5 platypu
No sé exactamente cuáles son los límites del vandalismo. Para mí, están bien los destrozos de la propiedad privada. El límite está en no atacar a ningún ser vivo. Ir en contra del catalán también es un ataque identitario igual que cuando se va contra una identidad sexual.
1 K 19
frg #20 frg
#5 Hacer pintadas y poner pegatinas no es un ataque
0 K 12
#7 encurtido
Tengamos en cuenta que es un partido dirigido para adolescentes (que no pueden votar) y para adolescentes mentales (+40 años).

Probablemente no sea así de mongolo, está haciendo propaganda de su partido (que sí es para mongolos).
1 K 15
#13 pozz
Son nazis, y se enorgullecen de serlo.
1 K 14
#9 malditopequeñito
Vaya tío asqueroso y guarro. Que le hagan lo mismo en la fachada de su casa.
1 K 13
CharlesBrowson #15 CharlesBrowson
Sus padres son primos hermanos
0 K 9
#17 Tailgunner
Para mì, un escupitajo bien tirado a la cara de un nazionalista vascocatalufo es una acción legítima en defensa de la gente normal...
1 K -7

menéame