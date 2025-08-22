Antonio Baños, sobre el acoso a la heladería Dellaostia: “No me arrepiento”

Para mí, los boicots y los destrozos de locales son una acción legítima en defensa del catalán", asegura el polémico exdiputado de la CUP. El exdiputado de la CUP Antonio Baños ha promovido el boicot a la heladería Dellaostia, a la que señaló como “enemigo” por haber atendido en castellano a la pareja de un concejal de ERC. El establecimiento, inaugurado en 2022 por un emprendedor argentino, recibió pintadas en la fachada en las que les acusaban de "fascistas", carteles en contra y un alud de reseñas negativas que golpearon la reputación del lo