Antonio Baños, sobre el acoso a la heladería Dellaostia: “No me arrepiento”

Para mí, los boicots y los destrozos de locales son una acción legítima en defensa del catalán", asegura el polémico exdiputado de la CUP. El exdiputado de la CUP Antonio Baños ha promovido el boicot a la heladería Dellaostia, a la que señaló como “enemigo” por haber atendido en castellano a la pareja de un concejal de ERC. El establecimiento, inaugurado en 2022 por un emprendedor argentino, recibió pintadas en la fachada en las que les acusaban de "fascistas", carteles en contra y un alud de reseñas negativas que golpearon la reputación del lo
| etiquetas: baños , catalan , boicot , destrozo , heladeria , argentina , cup , erc
Por otro lado, ¿así empezaron? Ni que las CUP hubieran inventado destrozarle a alguien el local... Pregunta a cualquiera de Izquierda Unida o Podemos a ver cuántas veces les han reventado las peñas o las ventanas muchos de los que ahora se rasgan las vestiduras por esto.
Para algunos si, y ese es el problema, abrir la veda a hacer ciertas cosas, como esto "Para mí, los boicots y los destrozos de locales son una acción legítima en defensa del catalán"
Por otro lado, ¿así empezaron? Ni que las CUP hubieran inventado destrozarle a alguien el local... Pregunta a cualquiera de Izquierda Unida o Podemos a ver cuántas veces les han reventado las peñas o las ventanas muchos de los que ahora se rasgan las vestiduras por esto.
Totalmente criticable y denunciable. No todo el mundo es extremista y piensa que esto es un Madrid - Barca. Por mi parte todo es criticable, lo haga el color que lo haga
No sé exactamente cuáles son los límites del vandalismo. Para mí, están bien los destrozos de la propiedad privada: poner pegatinas, tapar algo o hacer boicot, como ha ocurrido en la heladería.
Bueno, si tanto le duele el catalan siempre puede ir a la frontera con portugal a abrir una heladeria....
... o volverse a argentina...
¿Estás intentando sacarle la cara al heladero?
Probablemente no sea así de mongolo, está haciendo propaganda de su partido (que sí es para mongolos).