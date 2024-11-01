Antonio Banderas se suma a Mariano Barbacid en la lucha contra el cáncer de páncreas

El actor Antonio Banderas se ha sumado a la campaña de recaudación del investigador Mariano Barbacid. "Mientras el mundo se revuelve en violencia, confusión, desencanto y estupidez, un hombre, Mariano Barbacid, y su equipo trabajando con empeño, fe, paciencia, constancia y sabiduría se van acercando en la derrota de una de las enfermedades más mortales, el cáncer de páncreas. Hay que ayudar y lo vamos a hacer", ha anunciado Banderas en su perfil de Instagram.