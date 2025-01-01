Antón Losada sobre el PP y los incendios forestales  

Antón Losada crítica la estrategia del PP de responsabilizar al ejecutivo central de las tragedias que son competencia autonómica. Recuerda para ello a lo ocurrido durante la DANA, que para el analista es una estrategia "para encubrir su incompetencia y falta de liderazgo".
| etiquetas: antón losada , pp , incendios , forestales
Sin embargo Marhuenda, que era el que le daba la réplica, se ha tirado todo el tiempo insultando. Que si demagogos, hipócritas, pijoprogres, etc, etc.
Lo bien olvidado que tenía a este sujeto (Marhuenda) desde que vomitaba en La Sexta y lo tengo que volver a ver hoy ladrando en la pública.
*que lo dice el mismo, no es competente para ayudar en esto.