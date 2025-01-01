edición general
Antón Losada sobre el PP y los incendios forestales  

Antón Losada crítica la estrategia del PP de responsabilizar al ejecutivo central de las tragedias que son competencia autonómica. Recuerda para ello a lo ocurrido durante la DANA, que para el analista es una estrategia "para encubrir su incompetencia y falta de liderazgo".

Lo de Frijolito y sus mocasines apagando un incendio que ya estaba apagado con una manguerita cutre de jardín, fue el acabose, no para el fuego precisamente. Jetas, irresponsables y cursos...
Lo he visto en directo, y Losada en sus comentarios ha intentado ser ecuánime ya que también ha criticado cómo se están haciendo algunas cosas y la incontinencia verbal de Óscar Puente.
Sin embargo Marhuenda, que era el que le daba la réplica, se ha tirado todo el tiempo insultando. Que si demagogos, hipócritas, pijoprogres, etc, etc.
Lo bien olvidado que tenía a este sujeto (Marhuenda) desde que vomitaba en La Sexta y lo tengo que volver a ver hoy ladrando en la pública.
Si habeis prestado un minimo de atencion al incompetente* de feijoo, habreis notado que esta aprovechando para colar una vez mas un ninguneo a la ume y pidiendo al ejercito, como si la ume no fuese parte del ejercito. Incluso en medio de una crisis no pierden el tiempo para tirar mierda sobre lo poco que funciona bien.

*que lo dice el mismo, no es competente para ayudar en esto.
La opinión de otro todólogo, justo lo que necesitábamos.
