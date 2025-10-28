La ansiedad de los alumnos con las redes como factor de riesgo, gran reto del sistema educativo

La ansiedad se ha convertido en un gran reto para el sistema educativo, tanto para los docentes como para el alumnado. Este problema se han extendido en las aulas y cada vez son más los alumnos medicados por causas de salud mental, sobre todo chicas. Así, la ansiedad destaca de forma contundente como el principal problema en las aulas, siendo señalada, entre los tres problemas de salud mental más frecuentes, por nueve de cada diez profesores. Los docentes alertan además de que las redes sociales se han convertido en el primer factor de riesgo.