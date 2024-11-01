Anocracia: Donde Nacen las Guerras Civiles  

En este documental exploramos el concepto de anocracia, un término utilizado por la CIA y expertos como Barbara F. Walter para predecir cuándo un país está al borde del abismo. Descubre por qué este régimen híbrido, donde las instituciones democráticas existen sobre el papel pero están vaciadas de poder real, es el caldo de cultivo perfecto para una guerra civil. Desde el colapso institucional de la II República española en 1936 , la explosión de violencia en Colombia con el "Bogotazo" y la tragedia étnica de la antigua Yugoslavia.