Un año de Trump como presidente: la Gran América con la que sueña ya no es solo un ideal

El futuro estadounidense podría transformarse radicalmente si prosperan las ambiciones de Trump, desde cambios económicos y geopolíticos hasta una posible expansión territorial y una sociedad más polarizada.
| etiquetas: trump , eeuu , usa , imperialismo , gobiernos de alfa , doctrina donroe
En serio te parece descabellado el futuro que pronostica el artículo?
Pero estos artículos pecan de lo mismo, son condescendientes. Y en menéame mucho más, por eso llegará a portada.
Desde España con nuestro mileurismo, nuestro desempleo y nuestra fiscalidad, recochineándonos sobre lo mal que está EEUU. Y no hace falta ser español, es que en Europa sólo podríamos tener en cuenta países nivel Suiza o Noruega, ni siquiera en Alemania hay tantas oportunidades y nivel de vida para un ciudadano normal.
Doy por supuesto que el resultado de todas estas demencias de Trump va a ser un aumento de la brecha entre EEUU y Europa en favor de los primeros, como lleva pasando las últimas décadas.