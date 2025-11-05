edición general
Un año de Trump como presidente: la Gran América con la que sueña ya no es solo un ideal

El futuro estadounidense podría transformarse radicalmente si prosperan las ambiciones de Trump, desde cambios económicos y geopolíticos hasta una posible expansión territorial y una sociedad más polarizada.

#1 hokkien
The American Nightmare
Alegremensajero #2 Alegremensajero
"Podría", " si prosperasen". Vamos a especular sin base material alguna en base a condicionales, y a tomar por culo.
Nómada_sedentario #3 Nómada_sedentario
#2 el artículo hace mención acertadamente a las píldoras de shock que ha ido suministrando la administración Trump a la población. Hace dos años nadie habría imaginado que un presidente de EEUU hablase abiertamente de anexionarse países soberanos, desplegar una fuerza paramilitar que aterrorizase a parte de la población, que él y su familia se enriquecieran públicamente gracias a su posición sin ningún problema, que ordenase investigaciones contra opositores políticos y funcionarios, etc.
En serio te parece descabellado el futuro que pronostica el artículo?
#4 encurtido
#3 Es la legislatura más estrafalaria que recuerdo. Además por mucho.

Pero estos artículos pecan de lo mismo, son condescendientes. Y en menéame mucho más, por eso llegará a portada.

Desde España con nuestro mileurismo, nuestro desempleo y nuestra fiscalidad, recochineándonos sobre lo mal que está EEUU. Y no hace falta ser español, es que en Europa sólo podríamos tener en cuenta países nivel Suiza o Noruega, ni siquiera en Alemania hay tantas oportunidades y nivel de vida para un ciudadano normal.

Doy por supuesto que el resultado de todas estas demencias de Trump va a ser un aumento de la brecha entre EEUU y Europa en favor de los primeros, como lleva pasando las últimas décadas.
Alegremensajero #5 Alegremensajero
#3 Si quiero leer ficción literaria me leo el Quijote o Cien años de soledad, no está mierda de no artículo, la verdad.
