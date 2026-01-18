Un año de terror del ICE, el brazo ejecutor antiinmigrante de Trump

La policía migratoria de Estados Unidos opera con “inmunidad absoluta” mientras persigue, violenta, detiene, deporta y hasta mata. Ventanas de autos destrozadas y personas sacadas a la fuerza de sus vehículos. Individuos derribados e inmovilizados contra el suelo. Pistolas apuntadas contra civiles desarmados. Ciudadanos y migrantes por igual, baleados y asesinados en sus coches. Manifestantes rociados directamente en el rostro con gas pimienta o asfixiados con gases lacrimógenos. Cualquiera que se atreva a hablar inglés con acento o que tenga